Κοινωνία

Επίθεση με γκαζάκια στο Ίδρυμα Μητσοτάκη

Κληθηκε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Γκαζάκια τοποθέτησαν άγνωστοι το βράδυ της Παρασκευής έξω από το κτίριο του Ιδρύματος "Κωνσταντίνος Μητσοτάκης", στην οδό Ψαρομηλίγκου στο Θησείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε σακούλα με γκαζάκια στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου. Εξ αυτών, το ένα ανεφλέγη και το έσβησε με πυροσβεστήρα ο σκοπός που βρισκόταν σε υπηρεσία.

Στο Ίδρυμα κλήθηκε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Την επίθεση καταδίκασε με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, τονίζει ότι η επίθεση θρασύδειλων τραμπούκων στο Ίδρυμα "Κωνσταντίνος Μητσοτάκης" είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα τρομοκρατικών ενεργειών σε βάρος στόχων που σχετίζονται με τη Νέα Δημοκρατία.

«Οι εχθροί της Δημοκρατίας στοχεύουν όσους την υπερασπίζονται και την ενδυναμώνουν. Αλλά η Δημοκρατία δεν απειλείται και δεν εκβιάζεται από κανέναν», αναφέρεται και καταλήγει η ΝΔ «αντίθετα με ό,τι επιδιώκουν οι υποστηρικτές του καταδικασμένου για 11 δολοφονίες, Δημήτρη Κουφοντίνα, η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει κράτος δικαίου»