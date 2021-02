Κοινωνία

Αρνείται την ανάνηψη ο Δημήτρης Κουφοντίνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πολυισοβίτης της "17N" διανύει την 50η ημέρα απεργίας πείνας .

Σε οριακή κατάσταση η ζωή του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Ο αρχιεκτελεστής της "17Ν", που διανύει, σήμερα Παρασκευή, την 50ή ημέρα απεργίας πείνας φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το eksegersi.gr, να αφαίρεσε τον ορό αντιβίωσης, την μοναδική πηγή ενυδάτωσης που είχε.

Φέρεται, επίσης, να δήλωσε στους οικείους του ότι σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεών του δεν επιθυμεί ανάνηψη.