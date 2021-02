Αθλητικά

Θάνατος Μαραντόνα: Κατάθεση στην εισαγγελία έδωσαν οι κόρες του

Σε εξέλιξη έρευνα για να εξακριβωθεί εάν υπάρχουν ευθύνες για το θάνατο του ποδοσφαιρικού θρύλου της Αργεντινής.

Οι Τζιανίνα και Τζάνα, δύο από τις πέντε κόρες του Ντιέγκο Μαραντόνα, κατέθεσαν την Παρασκευή (26/02) στην έρευνα που έχουν ξεκινήσει οι εισαγγελικές αρχές για το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας από αμέλεια, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν υπάρχουν ευθύνες για το θάνατο του ποδοσφαιρικού θρύλου της Αργεντινής τον περασμένο Νοέμβριο.

Οι δύο κόρες του Μαραντόνα, κλήθηκαν από τον εισαγγελέα του Σαν Ισιντόρο στα βόρεια προάστια του Μπουένος Άιρες, για να ερωτηθούν «...για συγκεκριμένα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας», όπως ανέφερε μια πηγή από το γραφείο του εισαγγελέα στην υπηρεσία Telam.

Η 31χρονη Τζιανίνα, μία απ’ τις δύο κόρες που είχε αποκτήσει ο «Pibe de oro» με την πρώην σύζυγό του Κλαούντια Βιγιαφάνιε, έφτασε συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της και βγήκε τρεις ώρες αργότερα από το γραφείο της εισαγγελίας, χωρίς να κάνει κάποια δήλωση, ανέφεραν οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Η 24χρονη Τζάνα, κόρη του Ντιέγκο Μαραντόνα και της Βαλέρια Σαμπαλέν, την οποία αναγνώρισε ο μεγάλος Αργεντινός άσος σε ηλικία 12 ετών, κατέθεσε όταν η αδερφή της αποχώρησε από την αίθουσα κι αντίστοιχα δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις.

Η έρευνα, που προσπαθεί να εξακριβώσει το ενδεχόμενο αμέλειας στις ιατρικές υπηρεσίες προς τον Μαραντόνα, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή μετά από καρδιακή ανακοπή στις 25 Νοεμβρίου 2020 σε ηλικία 60 ετών, επικεντρώνεται συνολικά σε επτά άτομα:

Στον νευροχειρουργό Λεοπόλδο Λούκεμ προσωπικό γιατρό του Μαραντόνα, την ψυχίατρο Αγκουστίνα Κοζάκοφ, έναν ψυχολόγο, δύο νοσοκόμους, τον συντονιστή τους, καθώς επίσης και το συντονιστή γιατρό της κατ’ οίκον νοσηλείας.

Στις 8 Μαρτίου, ο εισαγγελέας θα συγκαλέσει ιατρική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, για να αναλύσει ακόμη περισσότερο την «αλυσίδα» ευθύνης ως προς την ιατρική περίθαλψη του Μαραντόνα. Θα αποτελείται από εννέα εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων ιατροδικαστών παθολόγων που πραγματοποίησαν την αυτοψία και ειδικών από διάφορους ιατρικούς κλάδους.