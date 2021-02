Κοινωνία

Lockdown: οι νέες περιοχές “στο κόκκινο” και τα αυστηρά μέτρα

Σε επίπεδο αυξημένου κινδύνου εντάχθηκαν από σήμερα πολλές περιφερειακές ενότητες ή Δήμοι. Ποια μέτρα ισχύουν ανά περίπτωση για κυκλοφορία και εμπόριο

Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο), εντάσσονται από σήμερα στις 6 το πρωί και ως τη Δευτέρα 8 Μαρτίου στις 6 το πρωί, οι εξής περιοχές: οι Περιφερειακές Ενότητες Λευκάδας, εκτός του Μεγανησίου, Θεσπρωτίας, Σύρου, Σάμου, Ηρακλείου και Κορινθίας, καθώς και οι δήμοι Αρταίων, Διδυμότειχου, Λοκρών, Αμφιλοχίας. Επίσης, παραμένουν «στο κόκκινο» οι περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας, Ηλείας (πλην των δήμων Ανδρίτσαινας-Κρεστένων και Αρχαίας Ολυμπίας), Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ρεθύμνου, η Θάσος, ο Δήμος Αγιάς της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, ο Δήμος Ζίτσας Ιωαννίνων, οι δήμοι Ναυπλιέων και Άργους- Μηκυνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, καθώς και οι δήμοι Τανάγρας και Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Στις περιοχές αυτές ισχύουν τα παρακάτω: Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί (εξαιρούνται οι Π.Ε Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής που το μέτρο αυτό ισχύει μόνο τα Σαββατοκύριακα και τις καθημερινές η κυκλοφορία απαγορεύεται από τις 9 το βράδυ). Δια ζώσης εκπαίδευση για Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια και σχολεία ειδικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση(τηλεκπαίδευση) για Λύκεια. Στους χώρους λατρείας, επιτρέπονται μέχρι 9 άτομα κατά την τέλεση λειτουργιών. Η λειτουργία καταστημάτων γίνεται με την μέθοδο της παράδοσης click away. Στα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, καθώς και τα κομμωτήρια, τα καταστήματα περιποίησης και τα βιβλιοπωλεία γίνεται με τη διαδικασία του προκαθορισμένου ραντεβού.

Όσον αφορά το επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου («βαθύ κόκκινο»), σε αυτό παραμένουν μέχρι τουλάχιστον τις 8 Μαρτίου, η Περιφέρεια της Αττικής , οι Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας (πλην Σκύρου), Αχαΐας, Αρκαδίας, καθώς και οι δήμοι Καλυμνίων και Κορδελιού-Ευόσμου Θεσσαλονίκης. Στις περιοχές αυτές, που ανήκουν σε αυτό το επίπεδο, είναι υποχρεωτική η τηλε-εκπαίδευση για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, των κομμωτηρίων και των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής, δεν επιτρέπεται, η τέλεση κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών παρουσία πιστών στους χώρους λατρείας. Επίσης απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί, με εξαίρεση την περιφέρεια της Αττικής που το μέτρο αυτό ισχύει μόνο τα σαββατοκύριακα ενώ τις καθημερινές η απαγόρευση κυκλοφορίας ξεκινά στις 9 το βράδυ.

Στο επίπεδο επιτήρησης περνούν ο δήμος Μυκόνου που βρισκόταν στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου καθώς η επιδημιολογική του εικόνα έχει βελτιωθεί αισθητά γεγονός που οδήγησε στην άρση των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων. Ακόμη στο επίπεδο επιτήρησης περνούν και οι δήμοι Τεμπών και Καρπάθου.

Τι ισχύει από την Δευτέρα 1η Μαρτίου για τις χερσαίες πύλες εισόδου της χώρας

Νέα δεδομένα θα ισχύσουν στις χερσαίες πύλες εισόδου της χώρας προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω διασπορά του ιού από τις χερσαίες πύλες εισόδου. Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 1η Μαρτίου στις 6 το πρωί και μέχρι τη Δευτέρα 15 Μαρτίου στις 6 το πρωί, ισχύουν τα εξής για τους συνοριακούς σταθμούς Κακαβιάς και Ευζώνων:

Το ωράριο εισόδου από τους εν λόγω σταθμούς διαμορφώνεται από τις 7:00 έως τις 19.00 το απόγευμα(συμπεριλαμβανομένης και της διέλευσης φορτηγών οχημάτων), αντί από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ που ίσχυε μέχρι τώρα.

Το όριο των 700 ατόμων που είχαν δικαίωμα εισόδου από τους εν λόγω σταθμούς καθημερινά διαμορφώνεται πλέον σε 400 άτομα ημερησίως.

Θεσπίζεται η υποχρεωτική χρήση ταχέων δοκιμασιών αντιγόνου (rapid tests) σε όλους τους εισερχόμενους στην χώρα από τους συγκεκριμένους σταθμούς συμπεριλαμβανομένων και των οδηγών εμπορευματικών φορτηγών. Η υποχρέωση προσκόμισης αρνητικού τεστ 72 ωρών PCR και συμπλήρωσης PLF παραμένει για τους εισερχόμενους πλην των οδηγών εμπορευματικών φορτηγών.

Σε περίπτωση ανίχνευσης θετικού κρούσματος δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα.

Όλοι οι εισερχόμενοι από τους σταθμούς αυτούς τίθενται υποχρεωτικά σε κατ' οίκον περιορισμό για 14 αντί για 7 ημέρες που ίσχυε εξαιρουμένων των οδηγών εμπορευματικών φορτηγών.

Τι ισχύει από Δευτέρα 1η Μαρτίου για τις βεβαιώσεις κίνησης εργαζομένων

Από τη Δευτέρα 1 Μαρτίου οι εργοδότες υποχρεούνται να έχουν εφοδιάσει τους εργαζόμενους τους με νέες βεβαιώσεις κίνησης για την εκτέλεση της εργασίας τους, οι οποίες μπορούν να έχουν διάρκεια ισχύος κατά ανώτατο όριο έως και τη Δευτέρα 8 Μαρτίου. Από την Τρίτη 9 Μαρτίου οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να χορηγήσουν εκ νέου βεβαιώσεις κίνησης, οι οποίες δύνανται να έχουν ισχύ έως και 14 ημέρες. Οι βεβαιώσεις αυτές έχουν ξεκινήσει να εκδίδονται από χθες. Χορηγούνται αφενός ηλεκτρονικά από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αφετέρου από τον ιστότοπο forma.gov.gr, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης - αίτησης του εργοδότη, η οποία χορηγείται αποκλειστικά στους εργαζόμενους που παρέχουν με αυτοπρόσωπη παρουσία την εργασία τους στην επιχείρηση, δηλαδή στον εργοδότη. Δεν χορηγείται βεβαίωση κίνησης σε όσους εργαζόμενους βρίσκονται σε: α) καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας, β) τηλεργασία και γ) νόμιμη άδεια. Οι εργαζόμενοι αυτοί μπορούν να μετακινούνται μέσω της χρήσης των 6 ειδικών κατηγοριών, που επιτρέπουν την κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση πολιτών με αποστολή SMS στο 13033.

Οι κλειστές επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει των ΚΑΔ της, μπορούν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις μόνο σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητές τους.

Ακόμη, με έντυπο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» ή από τον ιστότοπο forma.gov.gr μπορούν επίσης να μετακινούνται οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς εργοδότη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιτηδευματίες. Οφείλουν να φέρουν μαζί με εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Ειδικώς οι επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να επιδεικνύουν την επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους. Με νέο έντυπο μέσω του Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» μπορούν επίσης να μετακινούνται τα μέλη οργάνου διοίκησης, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης που μετέχουν.