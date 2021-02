Πολιτική

Συρίγος στον ΑΝΤ1: στην ΕΕ δεν υπάρχει κοινή βούληση για κυρώσεις στην Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υφυπουργός Παιδείας για τις πρακτικές ασκήσεις φοιτητών, που έχουν διακοπεί, κρατώντας «ομήρους» χιλιάδες νέους.

«Αυτήν την εβδομάδα δεν θα ανοίξουν τα σχολεία στις περιοχές με το αυστηρό lockdown, από την άλλη εβδομάδα όλα θα γίνουν βάσει όσων εισηγηθούν οι ειδικοί», είπε ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Αναφορικά με την παρέμβαση αστυνομικών στο ΑΠΘ που τελούσε υπό κατάληψη, ο Άγγελος Συρίγος διευκρίνισε ότι «υπήρξε εφαρμογή νόμου που ισχύει από καιρό και όχι του πρόσφατου νόμου που προβλέπει και την ίδρυση σώματος για την αστυνόμευση στα ΑΕΙ, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο».

Ο κ. Συρίγος είπε ότι πάντως ότι «από την παρέμβαση των αστυνομικών προέκυψε ότι οι γνωστοί-άγνωστοι ήταν γνωστοί-γνωστοί, καθώς από τους 31 συλληφθέντες, οι 19 δεν ήταν καν φοιτητές και οι άλλοι 12 ήταν φοιτητές, κατά δήλωση τους».

Για τις πρακτικές ασκήσεις φοιτητών

«Αυτήν την στιγμή επιτρέπονται πρακτικές ασκήσεις μόνο τελειόφοιτων της Ιατρικής. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο να επιτραπούν πρακτικές και κλινικές ασκήσεις φοιτητών σε φαρμακεία, σε σχολεία ειδικής αγωγής καθώς και σε άλλες δραστηριότητες. Προσωπικώς καταλήγω στην σκέψη να «ανοίξει» η πρακτική άσκηση για φοιτητές εντός περιφερειακής ενότητας, είτε στην έδρα του Πανεπιστημίου είτε εκεί όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του» , σημείωσε ο Υφυπουργός Παιδείας.

Για την Τουρκία και τις κυρώσεις

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, με την ιδιότητα και του Αν. Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, ο Άγγελος Συρίγος είπε ότι «Η Αμερική απέδειξε ότι οι κυρώσεις έχουν σημασία, διότι επέβαλε κυρώσεις στην Τουρκία με το “πάγωμα” των F-35 και όχι μόνο. Όταν υπάρχει αποφασιστικότητα, υπάρχει και αποτέλεσμα. Στην ΕΕ δεν υπάρχει ένας που αποφασίζει, αλλά 27 χώρες. Πολλές χώρες, όπως η Ιταλία που είχε τις περισσότερες εξαγωγές στην Τουρκία ή η Γερμανία, φοβούνται ότι οι οικονομικές κυρώσεις θα έχουν επιπτώσεις και στις δικές τους οικονομίες».

Προσέθεσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πείραμα που το ζούμε και το βλέπουμε να προχωράει. Εκείνο που ξέρουμε για την αλληλεγγύη είναι ότι υπάρχει όταν έχουμε ακραίες καταστάσεις, όταν δηλαδή υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Όταν η ΕΕ θεωρεί ότι το πρόβλημα είναι υπό σχετικό έλεγχο, τότε λειτουργούν οι κρατικές πολιτικές».