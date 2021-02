Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβολιασμοί: Στην τρίτη θέση της Ευρώπης η Ελλάδα

Ξεπεράσαμε τους 850 χιλιάδες εμβολιασμούς, δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας.

Το mega εμβολιαστικό κέντρο στο Μαρούσι, επισκέφθηκε σήμερα ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους και την επικεφαλής του εμβολιαστικού κέντρου, σμήναρχο Κυριακή Πελέκη. Ο υπουργός περιηγήθηκε στους χώρους και συνομίλησε με τo υγειονομικό προσωπικό και τους πολίτες που εμβολιάζονταν.

Στη συνέχεια δήλωσε πως «η καρδιά της προσπάθειάς μας είναι ο σεβασμός στους συμπολίτες μας. Έτσι οδεύουμε και έτσι θα προχωρήσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε τους εμβολιασμούς. Θέλω να πω ότι ξεπεράσαμε τις 850.000 εμβολιασμούς, ότι έχουμε στη μάχη 750 - βάζουμε άλλα 50 - 800 εμβολιαστικά κέντρα και ότι αν υπολογίσει κανείς την πρώτη δόση, με 5,3% είμαστε οι τρίτοι στην Ευρώπη. Αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για να καταλάβετε πόσο μεγάλη προσπάθεια έχει γίνει από πάρα πολύ κόσμο: από το υπουργείο Υγείας, από τους υγειονομικούς μας, το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας και τους υγειονομικούς του, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Προστασία και όλους όσοι εμπλέκονται» .

Όλος ο κόσμος δίνει μια πολύ μεγάλη μάχη, υπάρχει κόπωση τόνισε ο Β. Κικίλιας, αλλά επισήμανε πως «υπάρχει ελπίδα και η ελπίδα είναι η κινητήριος δύναμη και θα τα καταφέρουμε. Βρισκόμαστε κοντά στην επίτευξη αυτής της προσπάθειας που είναι να κερδίσουμε αυτή την τεράστια υγειονομική μάχη την οποία δίνουμε ένα χρόνο τώρα».

Από την πλευρά του ο κ. Θεμιστοκλέους είπε πως εκτός από τους αριθμούς, αυτό που βλέπουμε στα εμβολιαστικά κέντρα - και στο μεγάλο εμβολιαστικό σταθμό αλλά και στα εμβολιαστικά κέντρα σε όλη την επικράτεια από τα νησιά μας μέχρι τις ηπειρωτικές περιοχές - είναι αυτό που λέμε «μυρίζει Ελλάδα».

«Τα παιδιά που έρχονται με τους γονείς τους, οι παππούδες μας που έρχονται με τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους και εισπράττουν όλοι οι υγειονομικοί μας, όλοι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εδώ, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ανταποδίδουμε με ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο» κατέληξε ο Μάριος Θεμιστοκλέους.