Παράξενα

Σκύλος γεννήθηκε με έξι πόδια (βίντεο)

Η σπάνια πάθηση της μικρής σκυλίτσας που συγκινεί.

Με έξι πόδια γεννήθηκε ένα σκυλάκι στην Οκλαχόμα.

Ο Σκίπερ, όμως ονομάστηκε, γεννήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου και είναι το μικρότερο από τα εννέα αδέλφια του.

Οι κτηνιάτρου κάνουν λόγο για «θαύμα», αφού είναι εξαιρετικά σπάνιο να επιβιώσει σκυλάκι με τέτοια ασθένεια.

Το πιθανότερο είναι να πρόκειται για ανολοκλήρωτα δίδυμα, γι’αυτό και έχει διπλά κάποια όργανα, όπως τα ποδαράκια που είναι παραπάνω.

Η Σκίπερ τα πηγαίνει μια χαρά μέχρι τώρα, όμως είναι τόσο σπάνια η κατάστασή της, που οι γιατροί δεν μπορούν να προβλέψουν το μέλλον της. Υποπτεύονται ότι, επειδή η πάθησή της είναι εκ γενετής και όχι γενετική, ακόμα κι αν αποκτήσει κι άλλα θέματα, θα μπορέσει να έχει μια καλή ζωή.

Προς το παρόν , δεν θεωρούν ότι πρέπει να αφαιρεθεί κάποιο πόδι, ίσα ίσα, που θα τη βοηθήσουν στην ισορροπία, όταν θα αρχίσει να περπατά.

Κι αφού όλα είναι καλά, η μικρή απολαμβάνει τη θαλπωρή του σπιτιού, μαζί με τα αδέλφια της.