Πολιτική

Ο Φίλης στον ΑΝΤ1 για το σκάνδαλο με εμπλοκή Ερντογάν – Τραμπ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής Διεθνών Σπουδών και αναλυτής του ΑΝΤ1 αναλύει το τραπεζικό σκάνδαλο που αποκαλύπτει ο γερμανικός Τύπος.