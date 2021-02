Τοπικά Νέα

Κορoνοϊός: Εστίες διασποράς τα μνημόσυνα στην Κρήτη

Προβληματισμός για την εικόνα στην ενδοχώρα της Μεγαλονήσου.

Εστίες διασποράς αποτελούν τα μνημόσυνα στην Κρήτη.

Βέβαια, το μέτρο της μάσκας στις περισσότερες περιπτώσεις τηρείται ευλαβικά, ενώ, όπως μπορεί να δει κάνεις, σε σημερινές φωτογραφίες του cretapost, οι άνθρωποι που παρέστησαν σε κηδεία το πρωί του Σαββάτου, βρίσκονται έξω από την εκκλησία.

Σύμφωνα πληροφορίες του cretapost, οι εικόνες στα μνημόσυνα, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα της Κρήτης, δημιουργούν έντονο προβληματισμό στους ειδικούς.

Σε πολλές περιπτώσεις δεν τηρείται - τουλάχιστον όχι καθολικά- η χρήση της μάσκας, ενώ δεν λείπουν οι ασπασμοί στους συγγενείς των θανόντων με ότι αυτό συνεπάγεται για τη διασπορά του ιού.

Παράλληλα στα περισσότερα μνημόσυνα δεν τηρείται το μέτρο των επιτρεπόμενων ατόμων, μέσα στην εκκλησία.

ΠΗΓΗ: cretapost.gr