Παράξενα

Ο δρόμος που “κόβει στην μέση” το σκληρό lockdown (βίντεο)

Χωρίζει δύο Δήμους, με διαφορετικό επιδημιολογικό φορτίο. Κλειστά τα μαγαζιά στην μια πλευρά, ανοιχτά στην άλλη.