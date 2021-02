Κοινωνία

Επίθεση με μολότοφ στο Α.Τ. Καισαριανής

Άγνωστοι πέταξαν μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα και εξαφανίστηκαν. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο.

Καταδρομική επίθεση με μολότοφ, καπνογόνα και πέτρες έγινε γύρω στις 13:30 εναντίον του ΑΤ Καισαριανής, επί της οδού Συβρισσαρίου 4.

Σύμφωνα με την Αστυνομία περίπου 20 άτομα με κουκούλες βγήκαν από την οδό Φιλολάου, αιφνιδιαστικά, και πέταξαν εναντίον του Τμήματος δύο βόμβες μολότοφ, καπνογόνα και πέτρες, με αποτέλσμα να προξενήσουν φθορές δε δύο δίκυκλα που ήταν σταθμευμένα απ΄έξω.



Αμέσως μετά ο δράστες διέφυγαν τρέχοντας.

Σε εξέλιξη είναι αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει τρεις προσαγωγές.