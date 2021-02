Κόσμος

Έκρηξη βόμβας του Β Παγκοσμίου Πολέμου (βίντεο)

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες της ελεγχόμενης έκρηξης που έγινε σε βόμβα, λίγο αφού ανακαλύφθηκε.

Βόμβα του Β Παγκοσμίου Πολέμου πυροδοτήθηκε, σε ελεγχόμενη έκρηξη, στο Εξιτέρ της Αγγλίας.

Η ελεγχόμενη έκρηξη έγινε το Σάββατο, λίγες ώρες αφού εντοπίστηκε η βόμβα.

Περίπου 2600 κτήρια είχαν εκκενωθεί προηγουμένως, ενώ στο σημείο λέγετε ότι δημιουργήθηκε κρατήρας στο μέγεθος «διπλού λεωφορείου».

Σύμφωνα με εκπροσώπους της Αστυνομίας που ήταν παρόντες στην έκρηξη, μπάζα εκτοξεύτηκαν μέχρι και σε απόσταση 250 μέτρων.

Ο δήμος της περιοχής δημοσίευσε το βίντεο της ελεγχόμενης έκρηξης.