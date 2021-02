Πολιτική

Έριξαν στην ιστοσελίδα της Νέας Δημοκρατίας για τον Κουφοντίνα

Στόχος χάκερς έγινε η επίσημη ιστοσελίδα του κυβερνώντος κόμματος. Ανάληψη της ευθύνης την ίδια στιγμή.

Η Ομάδα «Αναρχικοί/Αναρχικές» ανέλαβαν την ευθύνη για το χακάρισμα της ιστοσελίδας της Νέας Δημοκρατίας.

Η πρόσβαση στην επίσημη ιστοσελίδα της ΝΔ ήταν αδύνατη μέχρι και λίγο μετά τις 21:30, οπότε και αποκαταστάθηκε το πρόβλημα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, «επιλέξαμε να ρίξουμε την επίσημη ιστοσελίδα της Νέας Δημοκρατίας ως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης».