Κόσμος

Ιράν: “Όχι” σε συνομιλίες με ΗΠΑ και ΕΕ για τα πυρηνικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίσημη ανακοίνωση από το υπουργείο Εξωτερικών της Τεχεράνης ως απάντηση στις Βρυξέλλες. Τι ζητά το Ιράν.

Το Ιράν απέκλεισε το ενδεχόμενο πραγματοποίησης άτυπης συνάντησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις για την αναβίωση της πυρηνικής συμφωνίας του 2015, επιμένοντας ότι η Ουάσινγκτον θα πρέπει να άρει όλες τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θεωρεί πως είναι η κατάλληλη στιγμή για την πραγματοποίηση της άτυπης συνάντησης για την διεθνή πυρηνική συμφωνία, η οποία προτάθηκε από την Ευρώπη.

«Με βάση της πρόσφατες θέσεις και ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών και τον τριών ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία), το Ιράν δεν θεωρεί ότι η στιγμή είναι κατάλληλη για την πραγματοποίηση της άτυπης συνάντησης που προτάθηκε από τον ευρωπαίο συντονιστή της συμφωνίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Σαΐντ Χατιμπζαντέχ.