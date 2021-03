Πολιτική

Τσαβλής στον ΑΝΤ1: Δεν διέπραξα κάτι παράνομο, σώσαμε 12 εμβόλια

Τι είπε για τους εμβολιασμούς σε συγγενικά πρόσωπα δικά του και υγειονομικών στην δομή του Αγίου Παντελεήμονα.

Δεν διέπραξα ούτε εγώ, ούτε οι υπόλοιποι υγειονομικοί στην δομή του Αγίου Παντελεήμονα, κάτι παράνομο, τόνισε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 Καλημέρα Ελλάδα ο Δρόσος Τσαβλής, ο οποίος διεγράφη από την διοικούσα παράταξης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Όπως είπε ο κ. Τσαβλής, «ακολουθήσαμε τις οδηγίες καθώς περίσσεψαν 17 δόσεις. Ρώτησα αν θα προστεθούν στην λίστα του υπ. Υγείας και μας είπαν όχι»



Μάλιστα, τόνισε ότι στις 25 Ιανουαρίου τα πράγματα ήταν ακόμα θολά και τα εμβόλια που περίσσευαν διατίθεντο σε όλους προκειμένου να μην πεταχτούν. Μετά εκδόθηκαν εγκύκλιοι με οδηγίες, σημείωσε ακόμα ο κ. Τσαβλής.

Σύμφωνα με τον κ. Τσαβλή την συγκεκριμένα ημέρα εμβολιάστηκαν όσοι ήταν στην αυλή της δομής, οι οποίοι είχαν φέρει κάποιον δικό τους άνθρωπο και στην συνέχεια, όπως είπε οι υγειονομικοί καλέσαμε φίλους και γνωστούς.

«Απευθυνθήκαμε σε συγγενικά μας πρόσωπα που πληρούσαν τις προϋποθέσεις», είπε ο κ. Τσαβλής.

«Δεν παραιτήθηκα γιατί δεν θεωρώ ότι διέπραξα κάποιο αδίκημα», ανέφερε και τόνισε ότι «υπήρξε αποπομπή, η οποία ήταν πολύ βιαστική και δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να πω την άποψή μου».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι στα 12 άτομα που εμβολιάστηκαν ανήκε και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι κακώς δίνεται στο θέμα πολιτική προέκταση.

«Δεν μετάνιωσα που καλέσαμε συγγενείς μας, γιατί σώσαμε τα εμβόλια» είπε τέλος ο κ. Τσαβλής.