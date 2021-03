Υγεία - Περιβάλλον

Αλτσχάιμερ: το άγχος και η κατάθλιψη το επισπεύδουν

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα μεγάλης αμερικανικής μελέτης.

Οι άνθρωποι με κατάθλιψη ή άγχος που εμφανίζουν Αλτσχάιμερ εκδηλώνουν συχνά τα πρώτα συμπτώματα αυτής της συχνότερης μορφής άνοιας σε πιο μικρή ηλικία, σε σχέση με όσους, επίσης, παθαίνουν τη νευροεκφυλιστική νόσο αλλά δεν έχουν άγχος ή κατάθλιψη. Αυτό είναι το συμπέρασμα μίας νέας αμερικανικής επιστημονικής μελέτης, της πρώτης που κάνει αυτήν τη συσχέτιση.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Ζάκαρι Μίλερ του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο, οι οποίοι έκαναν τη σχετική ανακοίνωση στο (διαδικτυακό λόγω κορονοϊού) ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας, ανέλυσαν στοιχεία για 1.500 άτομα, εκ των οποίων το 43% είχε ιστορικό κατάθλιψης, το 32% άγχους, το 1,2% διπολικής διαταραχής, το 1% διαταραχής μετατραυματικού στρες και 0,4% σχιζοφρένειας.

Ήταν γνωστό από παλαιότερες μελέτες ότι η κατάθλιψη αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ. Η νέα έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι με κατάθλιψη αρχίζουν να εμφανίζουν συμπτώματα άνοιας περίπου δύο χρόνια νωρίτερα σε σχέση με τους μη καταθλιπτικούς. Οι αγχώδεις εμφανίζουν τα πρώτα συμπτώματα άνοιας περίπου τρία χρόνια νωρίτερα σε σχέση με όσους δεν έχουν διαταραχή άγχους.

«Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να κατανοηθεί η επίπτωση των ψυχικών διαταραχών όπως η κατάθλιψη και το άγχος στην εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ και κατά πόσο η θεραπεία της κατάθλιψης και του άγχους μπορεί να αποτρέψει ή να καθυστερήσει την εκδήλωση της άνοιας. Ασφαλώς, δεν λέμε ότι οι άνθρωποι με κατάθλιψη ή άγχος κατ' ανάγκη θα εμφανίσουν Αλτσχάιμερ», τόνισε ο Μίλερ.

Η μελέτη δείχνει ότι όσο περισσότερες είναι οι διαγνωσμένες ψυχικές διαταραχές σε έναν άνθρωπο, τόσο νωρίτερα εμφανίζονται τα συμπτώματα της άνοιας. Έτσι, άνθρωποι με μόνο μία διαταραχή εμφανίζουν τις πρώτες ενδείξεις Αλτσχάιμερ περίπου ενάμισι χρόνο πριν από αυτούς που δεν έχουν καμία ψυχική διαταραχή. Εκείνοι με δύο διαταραχές εμφανίζουν άνοια κατά μέσο όρο 3,3 χρόνια νωρίτερα, ενώ εκείνοι που έχουν περισσότερες από τρεις εμφανίζουν τα πρώτα συμπτώματα άνοιας 7,3 χρόνια νωρίτερα σε σχέση με όσους δεν έχουν καθόλου ψυχικές διαταραχές. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι οι άνθρωποι με κατάθλιψη και άγχος είναι πιθανότερο να είναι γυναίκες.