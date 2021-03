Κόσμος

Κορονοϊός – Κομισιόν: Έρχεται η πρόταση για ψηφιακό διαβατήριο εμβολιασμού

Τι είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για το ψηφιακό πράσινο διαβατήριο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μια πρόταση τον Μάρτιο για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού ψηφιακού διαβατηρίου εμβολιασμού, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Όσο για το θέμα του πώς θα μοιάζει το ψηφιακό πράσινο διαβατήριο, θα υποβάλουμε μια νομοθετική πρόταση τον Μάρτιο», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης με γερμανούς συντηρητικούς βουλευτές.