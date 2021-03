Αθλητικά

Μπαρτσελόνα: συνελήφθη ο Μπαρτομέου

Έφοδος της Αστυνομίας στα γραφεία των Καταλανών για το σκάνδαλο «Barcagate». Χειροπέδες και σε άλλους αξιωματούχους της ομάδας.

Στη σύλληψη του τέως προέδρου της Μπαρτσελόνα, Γιόσεπ Μαρία Μπαρτομέου, καθώς και άλλων διοικητικών στελεχών του συλλόγου προχώρησε η καταλανική αστυνομία.

Προηγήθηκε έρευνα στα γραφεία των "μπλαουγκράνα", σχετιζόμενη με το αποκαλούμενο Barcagate", την υπόθεση που αποκαλύφθηκε πριν περίπου ένα χρόνο, σύμφωνα με την οποία ο Μπαρτομέου είχε προσλάβει εταιρείες οι οποίες επιχειρούσαν μέσα social media να αποδημήσουν το προφίλ εσωτερικών αντιπάλων του, ακόμη και παικτών της ομάδας όπως ο Λιονέλ Μέσι και ο Χεράρδ Πικέ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, εκτός του Μπαρτομέου συνελήφθησαν ο διευθύνων σύμβουλος της Μπαρτσελόνα, Όσκαρ Γκράου, ο νομικός σύμβουλος Ρομάν Γκόμεζ Πόντι, καθώς και το "δεξί χέρι" του τέως προέδρου, Χάουμε Μασφερέρ.