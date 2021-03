Πολιτισμός

Εμβληματικός πίνακας του Βαν Γκογκ βγαίνει “στο σφυρί”

Γιατί θεωρείται τόσο σημαντικός. Πόσα εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι μπορεί να "πιάσει".

Ένας πίνακας του 1887 του Βίνσεντ βαν Γκογκ, που έχει παραμείνει σε ιδιωτική συλλογή για πάνω από 100 χρόνια, θα δημοπρατηθεί στις 25 Μαρτίου από τον Sotheby's στο Παρίσι. Το έργο, που φέρει τον τίτλο «Scene de rue a Montmartre (Impasse des deux freres et le Moulin a Poivre)» – Σκηνή δρόμου στη Μονμάρτρη – θα εκτεθεί, πριν τη δημοπρασία, για πρώτη φορά δημοσίως στο Άμστερνταμ, το Χονγκ Κονγκ και το Παρίσι.

Ο πίνακας, ο οποίος παρουσιάζεται από τον Sotheby's σε συνεργασία με τον γαλλικό οίκο δημοπρασιών Mirabaud Mercier, εκτιμάται ότι μπορεί να πωληθεί για 5 με 8 εκατομμύρια ευρώ. Απεικονίζεται σε αυτόν ο μύλος Moulin de la Galette στη Μονμάρτρη και δημιουργήθηκε την περίοδο που ο Βίνσεντ ζούσε μαζί με τον αδελφό του, Τέο στη γαλλική πρωτεύουσα.

«Πολύ λίγοι πίνακες από την περίοδο της Μονμάρτρης του Βαν Γκογκ παραμένουν σε ιδιωτικά χέρια, με την πλειονότητα να αποτελούν σήμερα μέρος των συλλογών φημισμένων μουσείων σε όλον τον κόσμο» επεσήμαναν, σε ανακοίνωση, οι Aurelie Vandevoorde και Etienne Hellman, επικεφαλής διευθυντές του τμήματος Ιμπρεσιονιστικής και Μοντέρνας Τέχνης του Sotheby's στη Γαλλία. «Η εμφάνιση στην αγορά ενός έργου τέτοιου διαμετρήματος, και από τέτοια εμβληματική σειρά έργων, είναι αναμφισβήτητα σπουδαίο γεγονός, και ευκαιρία, τόσο για τους συλλέκτες όσο και για την αγορά τέχνης, ευρύτερα».

«Τη στιγμή που τα μάτια μας αντίκρυσαν τον πίνακα για πρώτη φορά, μας αιχμαλώτισε αμέσως» δήλωσαν, σε ανακοίνωση Τύπου, οι Claudia Mercier και Fabien Mirabaud, του γαλλικού οίκου δημοπρασιών.

Η επανεμφάνιση του «Scene de rue a Montmartre» δεν είναι η μόνη πρόσφατη σημαντική είδηση όσον αφορά έργα του Βαν Γκογκ. Στις αρχές Φεβρουαρίου, γνωστοποιήθηκε ότι ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει τον Μάρτιο στη Νέα Υόρκη ένα σπάνιο προτρέτο, το «La Mousme», έργο του 1888.