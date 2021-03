Κοινωνία

Γιώργος Σκυλογιάννης: Συγκίνηση στο μνημόσυνο του ηρωικού αστυνομικού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δέκα χρόνια από τη δολοφονία των δύο αστυνομικών στο Ρέντη. "Ράγισαν" καρδιές στο μνημόσυνο του Γιώργου Σκυλογιάννη.



Δέκα χρόνια συμπληρώθηκαν από τον άδικο χαμό του 22χρονου, τότε, αστυνομικού Γιώργου Σκυλογιάννη από τα Τρίκαλα.

Τη μοιραία νύχτα της 1ης Μαρτίου 2011 έπεφτε θανάσιμα τραυματισμένος από πυρά στη διάρκεια καταδίωξης στην περιοχή του Ρέντη.

Ο νεαρός, τότε, Γιώργος Σκυλογιάννης, μαζί με τον συνάδελφό του Ιωάννη Ευαγγελινέλη, υπηρετούσαν στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ όταν τραυματίστηκαν θανάσιμα από πυρά αυτόματου όπλου και πιστολιού κατά τη διάρκεια συμπλοκής με τέσσερις δράστες.

Το πρωί της Δευτέρας στον τάφο του Γιώργου Σκυλογιάννη στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο Τρικάλων τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση. Στην συγκινητική τελετή έδωσαν το παρών συγγενείς και φίλοι του, αλλά και πολλοί συνάδελφοί του που κοντοστάθηκαν να ανάψουν ένα κεράκι.

Πηγή: Trikalavoice