Κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις: Ποιοι μένουν και ποιοι αποχωρούν

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελειών (ΣΑΓΕ) για τους αξιωματικούς σε Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία.

Συνήλθε τη Δευτέρα το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) προκειμένου να κρίνει τους αξιωματικούς στο βαθμό του αντιστρατήγου, αντιναυαυάρχου, αντιπτεράρχου, υποναυάρχου, υποπτεράρχου και υποστρατήγου, στο πλαίσιο των ετήσιων τακτικών κρίσεων των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγκεκριμένα το ΣΑΓΕ έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 5 αντιστρατήγους, 2 αντιπτεράρχους, 4 υποναυάρχους και 7 υποπτεράρχους.

Παράλληλα έκρινε διατηρητέους 4 αντιστρατήγους, 3 αντιναυάρχους 1 αντιπτέραρχο, 7 υποναυάρχους και 10 υποπτεράρχους.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, το ΣΑΓΕ έκρινε :

Στον Στρατό Ξηράς

α. «Διατηρητέους» τους:

Αντιστράτηγο (ΠΖ) Δεμέστιχα Πέτρο Αντιστράτηγο (ΠΖ) Ιλαρίδη Άγγελο Αντιστράτηγο (ΜΧ) Κακαβά Λεωνίδα Αντιστράτηγο (ΠΖ) Φλάρη Νικόλαο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία» τους:

Αντιστράτηγο (ΠΒ) Κούτρα Κωνσταντίνο ( έως σήμερα Γενικός Επιθεωρητής Στρατού-Διοικητής Δόγματος και Εκπαίδευσης) Αντιστράτηγο (ΤΘ) Παπαδόπουλο Βασίλειο( έως σήμερα Διοικητή 1ης Στρατιάς) Αντιστράτηγο (ΜΧ) Λύκο Ευάγγελο ( έως σήμερα) Υπαρχηγό ΓΕΣ) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Κούκκο Δημήτριο ( έως σήμερα Διοικητή Γ΄ ΣΣ/NRDC-GR) Αντιστράτηγο (ΤΘ) Ρώσση Σπύρο-Γεράσιμοέως σήμερα Διιοικητή Σχολής Εθνικής Άμυνας

Στο Πολεμικό Ναυτικό

α. «Διατηρητέους» τους:

Αντιναύαρχο Λυμπέρη Παναγιώτη ΠΝ Αντιναύαρχο Δρυμούση Ιωάννη ΠΝ Αντιναύαρχο (Μ) Μπαμπλένη Γεώργιο ΠΝ Υποναύαρχο Καμπουράκη Γεώργιο ΠΝ Υποναύαρχο Κατάρα Δημήτριο - Ελευθέριο ΠΝ Υποναύαρχο Λελούδα Φραγκίσκο ΠΝ Υποναύαρχο Καλογερόπουλο Ιωάννη ΠΝ Υποναύαρχο Μήλα Δημήτριο ΠΝ Υποναύαρχο (Μ) Παπαδημητρίου Χαρίλαο ΠΝ Υποναύαρχο (Ο) Ρυζιώτη Δημήτριο ΠΝ

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία» τους:

Υποναύαρχο Καβουλάκο Δημήτριο ΠΝ Υποναύαρχο Ζησιμόπουλο Χαράλαμπο ΠΝ Υποναύαρχο (Μ) Σούφρα Δημήτριο ΠΝ Υποναύαρχο (ΥΙ) Δαμιανό Δημοσθένη ΠΝ

Στην Πολεμική Αεροπορία

α. «Διατηρητέους» τους:

Αντιπτέραρχο (Ι) Μπουρολιά Θεμιστοκλή Υποπτέραρχο (Ι) Φασούλα Γεώργιο Υποπτέραρχο (Ι) Χατζήρη Πέτρο Υποπτέραρχο (Ι) Κελλάρη Κωνσταντίνο Υποπτέραρχο (Ι) Τσιλίκα Στέργιο Υποπτέραρχο (Ι) Βαγενά Γεώργιο Υποπτέραρχο (ΜΑ) Καραδήμα Γεώργιο Υποπτέραρχο (ΜΗ) Τελλίδη Χρήστο Υποπτέραρχο (ΜΗ) Κλενιάτη Κωνσταντίνο Υποπτέραρχο (Ο) Γαβριηλίδη Γεώργιο Υποπτέραρχο (ΥΙ) Χατζηγεωργίου Δημήτριο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία» τους:

Αντιπτέραρχο (Ι) Γκοντικούλη Ιωάννη (έως σήμερα Επιτελάρχη ΓΕΕΘΑ) Αντιπτέραρχο (ΜΑ) Αράπη Κωνσταντίνο Υποπτέραρχο (Ι) Ρέτσα Νικόλαο Υποπτέραρχο (Ι) Πιτταρά Νικηφόρο Υποπτέραρχο (Ι) Γρίβα Ζαχαρία Υποπτέραρχο (Ι) Παναγιωτόπουλο Κυριάκο Υποπτέραρχο (Ι) Μπόμπολη Γεώργιο Υποπτέραρχο (ΕΑ) Μιχαλάκη Νικόλαο Υποπτέραρχο (ΥΙ) Τολούμη Γεώργιο

Στο Κοινό Νομικό Σώμα

«Διατηρητέο» τον Υποστράτηγο (ΝΟΜ) Γιαννακάκη Σπυρίδων

Οι έκτακτες κρίσεις των αξιωματικών για την πλήρωση κενών θέσεων

Συνεχίζοντας τις κρίσεις των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το ΣΑΓΕ έκρινε τους υποστρατήγους και υποπτεράρχους προς πλήρωση των κενών θέσεων αντιστρατήγων και αντιπτεράρχων.

Συγκεκριμένα, στον Στρατό Ξηράς το ΣΑΓΕ έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 2 υποστράτηγους, ενώ προήγαγε 6 υποστράτηγους στο βαθμό του αντιστράτηγου για την πλήρωση ξένων θέσεων.

Στην Πολεμική Αεροπορία, προήγαγε στο βαθμό του αντιπτέραρχου 2 υποπτέραρχους για την πλήρωση κενών θέσεων.

Αναλυτικά, το ΣΑΓΕ έκρινε τα ακόλουθα:

Στον Στρατό Ξηράς

α. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

Υποστράτηγο (ΠΒ) Γρυμπίρη Θεμιστοκλή Υποστράτηγο (ΠΖ) Τσιτσικώστα Γεώργιο Υποστράτηγο (ΠΖ) Χουδελούδη Άγγελο Υποστράτηγο (ΜΧ) Κέλλη Γεώργιο Υποστράτηγο (ΠΖ) Σπανό Αναστάσιο Υποστράτηγο (ΑΣ) Παπαναγνώστου Ιωάννη

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», τους:

Υποστράτηγο (ΠΖ) Κολυβά Ιωάννη Υποστράτηγο (ΤΘ) Χατζηγεωργίου Αντώνιο

Στην Πολεμική Αεροπορία

Προήγαγε στο βαθμό του Αντιπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

Υποπτέραρχο (Ι) Φασούλα Γεώργιο Υποπτέραρχο (ΜΑ) Καραδήμα Γεώργιο