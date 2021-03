Κόσμος

Ινδονησία: “Ξύπνησε” το ηφαίστειο στο “δαχτυλίδι της φωτιάς” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακές εικόνες από το ηφαίστειο που εξερράγη στέλνοντας τη στάχτη του χιλιόμετρα μακριά.

Εξερράγη το ηφαίστειο Σιναμπούγκ στη βόρεια Σουμάτρα, στην Ινδονησία.

Το ηφαίστειο έβγαλε ένα μεγάλο σύννεφο καπνού, ενώ οι Αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση, αφού είχαν δοθεί σημάδια της έκρηξης από την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με σεισμολόγο της περιοχής, η στάχτη «ταξίδεψε» σε απόσταση 5 χιλιομέτρων, απόσταση την οποία συμβουλεύτηκαν να κρατήσουν οι κάτοικοι της περιοχής, υπό το φόβο της λάβας.

Οι Αρχές, πάντως, είπαν ότι η ατμόσφαιρα δεν επηρεάστηκε από τη στάχτη.

Θύματα πάντως δεν υπάρχουν, ενώ τα χωριά που είναι εκτός «κόκκινης» ζώνης δεν βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.

Το Σιναμπούγκ είναι ένα από τα 120 ενεργά ηφαίστεια στην Ινδονησία και είναι «ευαίσθητο» στις σεισμικές δονήσεις, αφού βρίσκεται κοντά στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς».

Τα τελευταία χρόνια δεκάδες χιλιάδες κόσμου έχουν απομακρυνθεί από το σημείο, ενώ από το 2010 μέχρι το 2016 πάνω από 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, λόγω των εκρήξεων.