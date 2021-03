Πολιτισμός

Εύρυτος: Βανδάλισαν τα γκράφιτι με τους ήρωες του 1821 στην Αργυρούπολη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οργισμένη αντίδραση από τον Δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης, που ανέθεσε στον καλλιτέχνη τη συγκεκριμένη εικαστική παρέμβαση.

Βάνδαλοι έβαλαν στο “στόχαστρο” τις προσωπογραφίες των ηρώων του 1821, με τις οποίες ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης θέλησε να τιμήσει τη συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση.

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Δημάρχου Γιάννη Κωνσταντάτου, ο οποίος ανέθεσε στον καλλιτέχνη “Εύρυτο” τη συγκεκριμένη εικαστική παρέμβαση, κάνοντας λόγο για “νενέκους” που δεν θέλουν καμία αναφορά σε εθνικό σύμβολο, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τα γκράφιτι θα αποκατασταθούν.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης:

«Και οι Τούρκοι το ίδιο έκαναν!

Δεν μας εξέπληξε η βεβήλωση των Ηρώων του 1821 που φιλοτεχνήσαμε προκειμένου να τιμήσουμε τους αγώνες τους. Ήταν αναμενόμενο από τους λεγόμενους “δημοκράτες” της πόλης μας που με ένα παραλήρημα μίσους ξέσπασαν τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο μολονότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου και τα ΜΜΕ χαιρέτησαν την πρωτότυπη μας ιδέα που ήδη και άλλοι δήμοι ακολουθούν.

Αυτό που μας εξέπληξε όμως ήταν το μαύρισμα των ματιών τους, χαρακτηριστική ενέργεια που έκαναν στους Αγίους μας οι Τούρκοι και οι Αγαρηνοί όταν έμπαιναν στους ναούς μας!

Ακόμα και σήμερα όμως, οι Τούρκοι θα έδειχναν σεβασμό στον Κολοκοτρώνη, όχι όμως οι Νενέκοι που εξακολουθούν να μην θέλουν αναφορά σε κάθε σύμβολο εθνικό.

Έως αύριο θα έχουμε αποκαταστήσει τα έργα. Και θα το κάνουμε όσες φορές χρειαστεί μην έχετε αμφιβολία. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στην μίζερη μειοψηφία των νοσηρών βέβηλων να αμαυρώσει τις αρχές και τις αξίες μας».