Ακρωτηριάστηκε παιδί που πάτησε νάρκη (βίντεο)

Φρίκη για το παιδάκι που ενώ περπατούσε με τους φίλους και τους δασκάλους του, πάτησε νάρκη του εμφυλίου στην Κολομβία.

Ένα αγόρι 13 ετών πάτησε πάνω σε νάρκη στην Κολομβία, ενώ περπατούσε με τους δασκάλους και τους συμμαθητές του, σε περιοχή της Κολομβίας.

Το παιδί πάτησε τη νάρκη που είχε απομείνει εκεί από τον εμφύλιο πόλεμο, με αποτέλεσμα να χάσει το πόδι του.

Όπως λένε οι ιθαγενείς κάτοικοι της περιοχής, τέτοια σκηνικά είναι επαναλαμβανόμενα στην περιοχή.