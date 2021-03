Αθλητικά

Ο Μάριο Χεζόνια κάνει ντεμπούτο απόψε με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ

Με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα ο αγώνας της Euroleague Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ-Μπαρτσελόνα στην αγορά «Νικητής Αγώνα».

Τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Μάριο Χεζόνια απόψε (21:00) στο ΟΑΚΑ. Ο Σούπερ Μάριο κάνει το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ κόντρα στην πρώην ομάδα του, τη Μπαρτσελόνα.

Τα πρακτορεία ΟΠΑΠ είναι ανοιχτά στις περιοχές επιπέδου επιτήρησης και το Πάμε Στοίχημα προσφέρει ενισχυμένες αποδόσεις για το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ-Μπαρτσελόνα στην αγορά «Νικητής Αγώνα».

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν πολλές επιλογές για να ποντάρουν στο μεγάλο ματς της Euroleague. Προσφέρονται ειδικά στοιχήματα μεταξύ άλλων, για τη διαφορά πόντων, τον νικητή της πρώτης περιόδου, τον νικητή του πρώτου ημιχρόνου, τον νικητή αγώνα σε συνδυασμό με τον πρώτο σκόρερ, την ομάδα με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα, τα περισσότερα κλεψίματα, τα περισσότερα ριμπάουντ, τις περισσότερες ασίστ, τον πρώτο σκόρερ, τον πρώτο ριμπάουντερ, τον πρώτο στις ασίστ, τα νταμπλ νταμπλ παικτών, τα συνολικά λάθη στον αγώνα.

Premier League, Serie A, Ligue 1 και Κύπελλα

Στο ποδοσφαιρικό μενού ξεχωρίζουν οι αγώνες των Κυπέλλων Ελλάδας, Γερμανίας και Ισπανίας και τα παιχνίδια τριών μεγάλων ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, της Premier League, της Serie A και της Ligue 1.

Πλήθος ειδικών στοιχημάτων προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για όλα τα ματς των ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων.

Οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας, Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα (Τετάρτη, 20:00) και Άρης-Ολυμπιακός (Πέμπτη, 20:00) προσφέρονται με ενισχυμένες αποδόσεις στα πρακτορεία ΟΠΑΠ στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή τους.

Τρεις προωθητικές ενέργειες από το Πάμε Στοίχημα

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και την «Επιστροφή Στοιχήματος», για την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, στον αγώνα Άρης-Ολυμπιακός και στο παιχνίδι της Premier League, Λίβερπουλ-Τσέλσι (Πέμπτη, 22:15).

Συνεχίζονται και προωθητικές ενέργειες, «Στο Παρά 1» και «Boost Νίκης», για τις οποίες ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για να μάθετε περισσότερα για τις επιβραβεύσεις ΟΠΑΠ ρωτήστε τον πράκτορά σας.

Σε όλους τους αγώνες της Premier League προσφέρονται οι «Πόντοι Αξιολόγησης Παικτών», ενώ για τα πιο δυνατά ματς, από σήμερα έως τη Δευτέρα, θα βρείτε ξεχωριστό κουπόνι για τα κόρνερ, με τον νικητή των κόρνερ, τα Over/Under 8,5-9,5 και 10,5 κόρνερ.