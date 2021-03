Life

Ο Νταν Ρέινολντς δώρισε το πατρικό του για την LGBT+ κοινότητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο τραγουδιστής των Imagine Dragons δωρίζει μεγάλο μέρος της κληρονομιάς του για έναν καλό σκοπό.

Ο αρχηγός των Imagine Dragons εμφανίστηκε στην εκπομπή «Good Morning America» μαζί με τον CEO της Apple, Τιμ Κουκ και τον ιδιοκτήτη της Utah Jazz, Ράιαν Σμιθ για να ανακοινώσουν τη νέα εκστρατεία «8 εκατομμύρια, 8 σπίτια» της Encircle, μη κερδοσκοπικής εταιρείας που βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία κέντρων πόρων μάθησης για νέους LGBT+ στις πολιτείες της Αριζόνα, του Αϊντάχο, της Νεβάδας και της Γιούτα.

Ο Ρέινολντς δώρισε το πατρικό του σπίτι στο Λας Βέγκας, αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο θα είναι η πρώτη στέγη της Encircle στην πόλη. Επί του παρόντος υπάρχουν τρία σπίτια στη Γιούτα και ένα τέταρτο στη διαδικασία κατασκευής.

«Η Encircle έχει στόχο να φέρει κοντά τους νέους LGBTQ+ και τις οικογένειές τους, συμπεριλαμβάνοντας την κοινότητα και ενισχύοντας τους δεσμούς που μας συνδέουν» ανέφεραν σε δήλωσή τους ο Νταν Ρέινολντς και η σύζυγός του, Έιζα Βόλκμαν

«Το να είμαστε μέλη αυτής της οργάνωσης σημαίνει τόσα για εμάς και ξέρουμε ότι το σπίτι στο οποίο μεγάλωσε ο Νταν θα είναι στέγη υποστήριξης και αγάπης για κάθε νέο LGBTQ+ άτομο που περνά το κατώφλι» πρόσθεσαν.

«Για αυτό τον λόγο μίλησα ανοιχτά για τον σεξουαλικό προσανατολισμό μου. Έπαιρνα μηνύματα από παιδιά. Παιδιά που σκέφτονταν την αυτοκτονία, παιδιά που ήταν θύματα εκφοβισμού. Ήθελα να μοιραστώ ένα μέρος της ζωής μου και να συμμετάσχω σε αυτό με τον Νταν και τον Ράιαν και να το μεταφέρουμε σε ένα νέο επίπεδο» είπε ο Τιμ Κουκ αναφερόμενος στη συμμετοχή της Apple στην εκστρατεία.