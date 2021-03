Κοινωνία

Καλλιεργούσε εκατοντάδες δενδρύλλια και πουλούσε skunk (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έπεσε στα χέρια των Αρχών ο χασισο-καλλιεργητής. Αναζητείται ο συνεργός του.

Συνελήφθη σε περιοχή της Κορινθίας, κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης που συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και της Ε.Κ.Α.Μ., 31χρονος αλλοδαπός για παράβαση του νόμου περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών. Συγκατηγορούμενος στην ίδια υπόθεση τυγχάνει ημεδαπός, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών, αναφορικά με την εμπλοκή των ανωτέρω στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης διά της υδροπονικής μεθόδου και στην περαιτέρω διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης, στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας, εντοπίστηκε ο 31χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δραστηριότητα.

Στις επακόλουθες έρευνες εντός της οικίας των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

840 δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας

599 νεαροί βλαστοί κάνναβης

πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας ( skunk ),

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.