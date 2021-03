Κοινωνία

Δημήτρης Κουφοντίνας: συγκεντρώσεις συμπαράστασης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με πανό και συνθήματα στους δρόμους διαδηλωτές υπέρ του "Λουκά της 17 Νοέμβρη". Νέο “Συκούριο” φοβάται η ΕΛ.ΑΣ.

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 20:00 η συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Δημήτρη Κουφοντίνα στο Σύνταγμα.

Λόγω της συγκέντρωσης έκλεισαμ νωρίτερα η Βασιλίσσης Αμαλίας και η Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της οδού Σέκερη, ενώ κλειστή παρέμεινε για ώρες και η Πανεπιστημίου.

Παράλληλα, μέλη αριστερών οργανώσεων και του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου ξεκίνησαν από την πλατεία λευκού Πύργου και πραγματοποίησαν πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Με πανό και συνθήματα εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στον "Λουκά της 17 Νοέμβρη". Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ακολουθούσαν τους διαδηλωτές διακριτικά και όλα κύλησαν ομαλά.

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας είναι ένα… βήμα πριν το κώμα, σύμφωνα με τη συνήγορο του “Λουκά” της “17 Νοέμβρη”, Ιωάννα Κούρτοβικ. Προειδοποιεί πως βρίσκεται «στα όρια ζωής και θανάτου», διανύοντας την 54η ημέρα της απεργίας πείνας.

«Δεν είναι δυνατόν ποτέ κανείς να εκβιάζει για το πού θα βρίσκεται φυλακισμένος», τόνισε στον ΑΝΤ1 ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, συμπληρώνοντας πως «πολύ περισσότερο όταν το 2015 ο ίδιος δεν ήθελε να βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού και τώρα θέλει». «Σε έναν τέτοιο εκβιασμό αυτός που πρέπει να υποχωρήσει είναι η κυβέρνηση και όχι ένας καταδικασμένος απεργός πείνας που αν θέλει, μπορεί να σταματήσει την απεργία;», διερωτήθηκε και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει πολιτική κίνητρα από την υπόθεση.

«Θέλουν νεκρό αστυνομικό», τόνισε ο συνδικαλιστής της ΠΟΑΣΥ, Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στο “Καλημέρα Ελλάδα”, σχολιάζοντας το μπαράζ επιθέσεων από αντιεξουσιαστές.

Με κατεπείγον εμπιστευτικό έγγραφο η Αστυνομία, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα “Τα Νέα”, προειδοποιεί το Πεντάγωνο για επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους και ενδεχόμενη αρπαγή όπλων, ρουκετοβόλων και εκρηκτικών. Αυτό που φοβούνται στην ΕΛ.ΑΣ, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, είναι να επαναληφθούν περιστατικά κλοπής οπλισμού, όπως αυτή το 1989 από το στρατόπεδο Συκουρίου στη Λάρισα και αυτή του 1977 από το στρατόπεδο της Ελευθερούπολης Καβάλας.