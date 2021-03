Κοινωνία

Κούρτοβικ στον ΑΝΤ1: Θα ζητήσουμε διακοπή ποινής του Κουφοντίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συνήγορος του πολυισοβίτη της 17 Νοέμβρη στον ΑΝΤ1 για την υπερασπιστική γραμμή.

«Να πάρει πίσω η Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής, που παραβίασε το νόμο, την απόφασή της και να εφαρμόσει το νόμο, αν προλαβαίνει» κάλεσε η συνήγορος του Δημήτρη Κουφοντίνα, μέσω δηλώσεών της στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Τις τελευταίες μέρας μας υποδεικνύουν να ακολουθήσουμε μία διαδικασία που ξεφεύγει από τα όρια του νόμου», ανέφερε η Ιωάννα Κούρτοβικ, σημειώνοντας πως θα καταθέσει στο Πρωτοδικείο Λαμίας αίτηση για διακοπής της ποινής, λόγω του κινδύνου της ζωής του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Σύμφωνα με την Ι.Κούρτοβικ, «έχει παραβιαστεί το Σύνταγμα και ο νόμος» και η Πολιτεία κινείται «με πολεμική διάθεση απέναντι στον άνθρωπο και σε μένα» και σχολίασε πως «είναι απίστευτο το τι έχει γίνει».

«Ακούσαμε ότι Μητσοτάκης, Χρυσοχοΐδης και Τσιάρας δεν θέλουν να υποχωρήσουν», ανέφερε, τονίζοντς πως «δεν πρέπει να φτιάχνονται φωτογραφικοί νόμοι, οι οποίοι μετά παραβιάζονται από την ίδια την κυβέρνηση».

Ερωτηθείσα γιατί ο κρατούμενος δεν ακολούθησε εξ αρχής τη νόμική οδό για την ικανοποίηση του αιτήματός του, είπε πως όταν το Νοέμβριο έγινε η μεταγωγή του στο Δομοκό και ζητήθηκε η αιτιολογία, ώστε να προσβληθεί η απόφαση βάσει νόμου, δεν τους δόθηκε το σχετικό έγγραφο. «Στις 7/1 η Νικολάου μας έλεγε ότι μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό και μετά λόγω covid στο Δομοκό», είπε σχετικά ενώ ανέφερε πως κατά τη διαδικασία υπήρχε «από παντού άρνηση διότι κανείς δεν αναλάμβανε την αρμοδιότητα».

«Δε μας δόθηκαν επί δύο μήνες οι αποφάσεις και όταν μας δόθηκαν, δεν υπήρχε κείμενο αποφάσεων», ανέφερε σχετικά και εξηγώντας πως «δεν έχουμε ένα συνταγματικό δικαστήριο που να εξετάζει τις παραβιάσεις του νόμου».

Η δικηγόρος έκανε λόγο για «απαγωγή» του κρατούμενου, εξηγώντας ότι, «ο νόμος λέει ότι η μεταγωγή πρέπει να γίνεται με αξιοπρέπεια και όχι να εισβάλουν 15 ΕΚΑΜίτες χωρίς να σου λένε πού και γιατί, χωρίς τα πράγματά σου, για να σε βάλουν σε ένα κλειστό αυτοκίνητο που δεν ξέρεις πού σε πάει»

«Η απεργία πείνας είναι νόμιμο δικαίωμα που παρέχεται από τον σωφρονιστικό κώδικα για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους», τόνισε η ίδια.

O νομικός Χρήστος Μυλωνόπουλος εξηγεί τι σημαίνει πρακτικά η διακοπή της ποινής