Οικονομία

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη φαρμακευτική κάνναβη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για τη φαρμακευτική κάνναβη.

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, έως τις 16 Μαρτίου, τέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%».

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο, όπως αναφέρεται στο κείμενο της διαβούλευσης, εισάγει στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο προβλέψεις για την εξαγωγή, διάθεση και κυκλοφορία των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, με κύριο σκοπό τη διευκόλυνση της εξαγωγής τους, την απομάκρυνση μη αναγκαίων εμποδίων και την διασφάλιση του ομαλού και ασφαλούς εφοδιασμού της ελληνικής αγοράς με τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης υπό συνθήκες υψίστης ασφάλειας και τον έλεγχο του ΕΟΦ.

Ειδικότερα, με την νέα προτεινόμενη εξαγωγική διαδικασία ένα προϊόν φαρμακευτικής κάνναβης μπορεί να κυκλοφορήσει στην χώρα εισαγωγής του με βάση απόφαση της αλλοδαπής αρμόδιας αρχής, χωρίς να είναι απαραίτητη και η έγκριση κυκλοφορίας του στην Ελλάδα.

Επίσης, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη διάθεση των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, υπό τον έλεγχο του ΕΟΦ για την κάλυψη συνταγογραφημένων αναγκών ασθενών.

«Πάντα τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, ώστε να προκύψουν οφέλη για την ελληνική οικονομία, με την αύξηση της απασχόλησης και την εν γένει ευημερία, αφού με τα έσοδα που οι εξαγωγές συνεπάγονται, αυτομάτως ενδυναμώνεται η εθνική οικονομία» όπως σημειώνεται και προστίθεται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν στους επενδυτές, που σκοπεύουν να επενδύσουν στον τομέα της φαρμακευτικής κάνναβης, με παράλληλα οφέλη για ασθενείς, που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας, επιληψία και σε όσους υποφέρουν από τον νευροπαθητικό έως και τον καρκινικό πόνο.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.