Οικονομία

Επίδομα 534 ευρώ και αναστολή συμβάσεων εργασίας - Τι προβλέπει η ΚΥΑ

Τι ισχύει για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και τις απολύσεις. Πότε θα δηλωθούν οι συμβάσεις που τίθενται σε αναστολή.

Την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για τον Μάρτιο του 2021 προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, η ΚΥΑ ορίζει τα εξής:

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής για τον Μάρτιο του 2021.

Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεωτικά θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους

1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Επικράτεια, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που ορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα σχετικά παραρτήματα της ΚΥΑ, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εντολή αυτή, θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον Μάρτιο του 2021.

2α. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες, οι οποίες λήγουν, μετά την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων-εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή.

Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για το συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται, όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητά τους, έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

β. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες οι οποίοι επιδοτούνται από το «ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181), τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή, κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ' αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 (Β΄ 4261) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. α΄ της παρούσας παραγράφου.

3α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες για τις περιπτώσεις εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ, δύνανται να θέτουν εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν τεθεί σε αναστολή, σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, όταν αυτή δύναται να παρασχεθεί με αυτόν τον τρόπο, υποβάλλοντας, μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα, το έντυπο 4.1 «δήλωση εξ αποστάσεως εργασία-έντυπο ειδικού σκοπού του άρθρου 4 παρ. 2 της ΠΝΠ (Α΄ 55/11.03.20)» στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

β. Οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες δύνανται να προσλαμβάνουν εργαζόμενους, κάνοντας χρήση του προγράμματος «ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» μόνο για τις περιπτώσεις εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ. Οι συμβάσεις εργασίας αυτών των εργαζομένων δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή και ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. α΄ της παρούσας παραγράφου.

γ. Οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες, για τις εξαιρέσιμες δραστηριότητες από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ, δύνανται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους είτε ως επιχειρήσεις των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής είτε ως πληττόμενες, κατά τα οριζόμενα για τις επιχειρήσεις των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Β.

4. Οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες δύνανται να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορονοϊού COVID-19. Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης δεν δύνανται να ενταχθούν οι εργαζόμενοι των οποίων έχει ανακληθεί η αναστολή στο Μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), όπως ισχύει.

5. Οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται για τον Μάρτιο του 2021

Επιχειρήσεις-εργοδότες που δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους

1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ, που ορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα σχετικό παράρτημα της ΚΥΑ, οι οποίες έχουν κάνει έναρξη εργασιών, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ και έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από την 1η Απριλίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, που τηρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δύνανται κατά το μήνα Μάρτιο και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαρτίου 2021:

α. να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19 ή και

β. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021.

2. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

3. Οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή και τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020

(Α΄ 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ'αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 (Β΄ 4261) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού

1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις-εργοδότες που προαναφέρθηκαν, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), κατ' αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες.

2. Η αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

3. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ' αναλογία του χρονικού διαστήματος αναστολής, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.