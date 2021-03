Life

“The Crown”: Η απάντηση της Τζίλιαν Άντερσον στον πρίγκιπα Χάρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο γιός της Νταϊάνας για όσα διαδραματίζονται στην δημοφιλή σειρά. Πως αντέδρασε η πρωταγωνίστρια.

Σε επεισόδιο του «The Late Late Show With James Corden» ο δούκας του Σάσεξ ρωτήθηκε για τις απόψεις του για τη δραματική σειρά του Netflix, η οποία απέσπασε τέσσερις Χρυσές Σφαίρες στη φετινή τελετή απονομής.

Μεταξύ άλλων για την ερμηνεία της ως Μάργκαρετ Θάτσερ βραβεύθηκε η Τζίλιαν Άντερσον.

Ο πρίγκιπας Χάρι χαρακτήρισε τη σειρά μια ματιά μυθοπλασίας στη βασιλική οικογένεια, παρ’ όλο που αναγνώρισε ότι το «The Crown» «βασίζεται στην αλήθεια» και ότι προσφέρει «μια αδρή ιδέα για τον τρόπο ζωής, για τις πιέσεις του να θέτεις τα καθήκοντα και τον ρόλο πάνω από την οικογένεια και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει από αυτό».

Μετά τη βράβευσή της, η Άντερσον ρωτήθηκε για την ειλικρινή αντίδραση του Χάρι όσον αφορά το «The Crown», λέγοντας σε δημοσιογράφους στην εικονική αίθουσα Τύπου, «Θα έλεγα ότι ο Χάρι είναι αρκετά καλά καταρτισμένος για να κρίνει τι είναι γεγονός ή μυθοπλασία και ήταν ευχάριστο που άκουσα ότι κατάλαβε τι προσπαθεί να κάνει ο Πίτερ Μόργκαν στο "The Crown"».

«Ότι αφηγείται μία ιστορία με λεπτές διαφοροποιήσεις για τις προκλήσεις του να θέτεις τα καθήκοντα και τον ρόλο πάνω από την αγάπη και την οικογένεια και ότι έχει σίγουρα πολλά, πολλά χρόνια εμπειρίας με αυτό. Νομίζω ότι ήταν ωραίο να βρίσκομαι εκτός, αλλά και εντός μιας σειράς για την οποία με νοιάζει να ακούω ίσως ότι αυτό το θέμα συζητιέται» συνέχισε.

Η συμπρωταγωνίστρια της Άντερσον, Έμμα Κόριν, η οποία κέρδισε επίσης Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της ως πριγκίπισσα Νταϊάνα αναφέρθηκε στα σχόλια του πρίγκιπα Χάρι.

Η εκδοχή του Πίτερ Μόργκαν είναι μυθοπλασία και φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση από την πραγματική βασιλική οικογένεια. Έτσι σε ένα επίπεδο νιώθω ότι είναι τόσο μακρινό -φαίνεται τόσο διαφορετικό- αλλά από την άλλη προφανώς οι χαρακτήρες βασίζονται σε πραγματικούς ανθρώπους, είπε στους δημοσιογράφους. «Είδα τη συνέντευξη που έδωσε στον Τζέιμς Κόρντεν και νιώθω απίστευτα ευγνώμων σε αυτόν. Με συγκίνησε απίστευτα αυτό που είπε και δεν ξέρω τι θα του έλεγα. Δεν το έχω σκεφτεί τόσο πολύ, αλλά ο τρόπος που μίλησε γι' αυτό και το γεγονός, ότι παρακολούθησε τη σειρά... Με συγκίνησε πολύ το γεγονός ότι το κατάφερε» είπε η Έμμα Κόριν.