Εμβόλιο AstraZeneca: αλλαγή τακτικής από το Βέλγιο

Τι αποφάσισαν οι Αρχές της χώρας για την χορήγηση του σκευάσματος. Τι γραμμή ακολουθούν άλλες χώρες.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Το εμβόλιο της AstraZeneca θα χορηγείται πλέον στο Βέλγιο σε όλες τις ηλικίες άνω των 18 ετών.

Αρχές Φεβρουαρίου το Βέλγιο είχε δώσει έγκριση για τη χορήγηση του εν λόγω εμβολίου μόνο σε άτομα κάτω των 55 ετών, όμως μετά την πρόσφατη μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας του Βελγίου εξέδωσε ευνοϊκή γνώμη για να αρθούν οι ηλικιακοί περιορισμοί. Τη σύσταση αυτή υιοθέτησε σήμερα το συμβούλιο υπουργών υγείας της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων είχε εγκρίνει την χορήγηση του εμβολίου της ΑΖ για άτομα όλων των ηλικιών, άνω των 18 ετών. Ωστόσο, ελλείψει δεδομένων σε ηλικιωμένους ενήλικες, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Ισπανία έθεσαν όριο ηλικίας τα 55 έτη, ενώ η Ελλάδα, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Σουηδία τα 65 έτη.

Εκτός από το Βέλγιο και η Γαλλία ανακάλεσε την αρχική της απόφαση και θα χορηγεί το εμβόλιο της ΑΖ σε όλους τους ενήλικες.

Καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή αυτή έπαιξε η πρόσφατη δημοσίευση δύο μελετών σχετικά με τον εμβολιασμένο πληθυσμό άνω των 55 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο που δείχνει ότι ο κίνδυνος νοσηλείας μειώνεται κατά 81% σε άτομα άνω των 80 ετών.