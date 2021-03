Κοινωνία

Έρευνα στο σπίτι του Λιγνάδη - Η αντίδραση του Κούγια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι τέσσερις κλήσεις της Ανακρίτριας στον Αλέξη Κούγια, τα αιτήματα του συνηγόρου του Δημήτρη Λιγνάδη και οι αιχμές σε βάρος του από τον δικηγόρο Ιωάννη Βλάχο.

Έρευνα στην οικία του Δημήτρη Λιγνάδη, στο Σταθμό Λαρίσης, αλλά και έρευνα στη μοτοσικλέτα και στο αυτοκίνητό του διέταξε η 19η Τακτική Ανακρίτρια, καλώντας τον συνήγορό του Αλέξη Κούγια να είναι παρών.

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του κ. Κούγια, την ώρα που εκείνος, στις 13.00, επισκεπτόταν τον κ. Λιγνάδη στις φυλακές Τριπόλεως, του κοινοποιήθηκαν από την Ανακρίτρια τέσσερις κλήσεις, με τις οποίες εκαλείτο να είναι παρών, στις 15.00, στο σπίτι του πελάτη του, γιατί, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, θα διενεργείτο παρουσία του κατ’ οίκον έρευνα.

Ο συνήγορος του Δημήτρη Λιγνάδη με δύο αιτήματα ζητά από την ανακρίτρια να μη διενεργηθούν οι έρευνες σήμερα, αλλά να μεταφερθούν σε άλλη ημερομηνία έπειτα από συνεννόηση μαζί του, διαφορετικά θα πάσχουν από ακυρότητα. Στο δεύτερο αίτημα προς την ανακρίτρια, ο συνήγορος του Δημήτρη Λιγνάδη χαρακτηρίζει «προκατειλημμένη» την ανακρίτρια.

Το πρώτο αίτημα:

“Κοινοποιήσατε στον εντολέα μου, ενώ γνωρίζετε ότι κρατείται στις Φυλακές Τριπόλεως, κλήση να παρευρεθεί ο ίδιος ή να εκπροσωπηθεί από τον συνήγορό του σε τέσσερις ανακριτικές πράξεις, τις οποίες διατάξατε.

Επειδή ο κύριος Δημήτρης Λιγνάδης, όπως γνωρίζετε είναι αδύνατον να παραστεί, εκτός εάν, όπως επιβάλλει ο ΚΠΔ, μεταχθεί, για να είναι παρών σε αυτές τις ανακριτικές πράξεις. Επειδή και εγώ ο ίδιος προσωπικά είναι αδύνατον να είμαι παρών και να τον εκπροσωπήσω, όπως επιβάλλει ο νόμος και ο ΚΠΔ, αφού τουλάχιστον μέχρι τις 15:00 θα είμαι στις Φυλακές Τριπόλεως, αλλά και ακολούθως λόγω του ότι αύριο 4.3.2021 υπερασπίζομαι στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κερκύρας κατηγορούμενο, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, διότι διέπραξε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως και είμαι ο νέος και μοναδικός συνήγορός του, αλλά και διότι η δίκη είναι αδύνατον να αναβληθεί λόγω κινδύνου παραγραφής των πλημμελημάτων της οπλοχρησίας και της οπλοκατοχής.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ – ΑΙΤΟΥΜΑΙ: Όπως κατόπιν συνεννοήσεως μαζί μου για την ημερομηνία και την ώρα, λόγω και των αυξημένων επαγγελματικών μου υποχρεώσεων σε Δικαστήρια σε όλη την Ελλάδα, αναβληθεί η διενέργεια και των τεσσάρων αυτών ανακριτικών πράξεων, διότι άλλως θα έχει εμφιλοχωρήσει απόλυτη ακυρότητα της προδικασίας στη νόμιμη διερεύνηση των φερομένων ως διαπραχθεισών από τον εντολέα μου κακουργηματικών πράξεων.

Το δεύτερο αίτημα Κούγια:

Κυρία Πρόεδρε, Σήμερα, και ενώ γνωρίζετε ότι ο εντολέας μου με το δικό Σας ένταλμα βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος στις Δικαστικές Φυλακές Τριπόλεως, δώσατε παραγγελία στο Τμήμα Διώξεως Εγκληματικών Οργανώσεων και Διεθνικών Υποθέσεων, να διενεργήσει τέσσερις ανακριτικές πράξεις ερεύνης για την ανεύρεση στοιχείων, τα οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε κατά την κρίση μου, προκατειλημμένη ούσα, για να στηρίξετε τόσο την κατασκευασμένη κατηγορία εις βάρος του Δημητρίου Λιγνάδη όσο και για να καλύψετε τις προανακριτικές και ανακριτικές παραλείψεις, που έχουν γίνει μέχρι τώρα, και τις οποίες σήμερα κατέθεσα ενώπιον του Αρείου Πάγου υπό τη μορφή αναφοράς εις βάρος σας, ώστε να ελεγχθείτε πειθαρχικά. Παρατηρώ ότι όποιο αίτημα υποβάλλει ο ουσιαστικά μάρτυρας της υποθέσεως, αφού τον εντολέα του, που κατοικεί στη Σουηδία, ουδέποτε εξετάσατε, δικηγόρος Αθηνών Ιωάννης Βλάχος, το ικανοποιείτε αμέσως και με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς καν να κάνετε τον κόπο να συνεννοείστε μαζί μου, ώστε να εκπροσωπήσω σε οιανδήποτε ανακριτική πράξη, που Υμείς κρίνετε ότι πρέπει να διεξαχθεί, τον εντολέα μου.

Επειδή διαμαρτύρομαι εντονότατα, διότι, ενώ ο εντολέας μου δι’ εμού και των συνεργατών μου κατέθεσε σ’ Εσάς τα νόμιμα αιτήματα της διενεργείας των προβλεπομένων από τον ΚΠΔ ανακριτικών πράξεων της αυτοψίας στο οποιοδήποτε θα ανακαλύψετε ξενοδοχείο της Επιδαύρου και της κατ’ αντιπαράσταση εξετάσεως του Seifeldin Hane με τον εντολέα μου στον χώρο που δήθεν εβιάσθη με αυτόν τον «πρωτότυπο» τρόπο βιασμού και, ενώ σύμφωνα με τις αρχές της δίκαιης δίκης και του σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητας του κατηγορουμένου, τα νόμιμα αιτήματά μου θα πρέπει να έχουν απόλυτη προτεραιότητα, ώστε να ικανοποιηθούν, όπως επιτάσσει η νομολογία του ΕΔΔΑ, στο οποίο θα προσφύγουμε, Εσείς πράττετε το εντελώς αντίθετο, αποδεικνύοντας την προκατάληψή σας, καθώς διενεργείτε ανακριτικές πράξεις που Σας υποδεικνύουν οι καταγγέλλοντες, αγνοώντας την ικανοποίηση των ανακριτικών πράξεων που αιτείται ο εντολέας μου δι’ εμού, με σκοπό κατά την κρίση μου, αφενός μεν να καθυστερήσετε την απόδειξη της αθωότητάς του, αφετέρου δε να δικαιολογήσετε τις παραλείψεις των Εισαγγελέων που άσκησαν την παράνομη ποινική δίωξη αλλά και τη δική Σας contra legem επιλογή της εκδόσεως εντάλματος συλλήψεως για αδικήματα που φέρεται ότι διεπράχθησαν προ δεκαετίας και εξαετίας. Επειδή διαμαρτύρομαι εντονότατα για τη μέχρι τώρα συμπεριφορά Σας. Επειδή επιφυλάσσομαι εν ονόματι του εντολέως μου παντός νομίμου δικαιώματός του.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ: Αιτούμαι όπως άμεσα ικανοποιήσετε και τα δύο αιτήματα του εντολέως μου για διενέργεια αυτοψίας και κατ’ αντιπαράσταση εξέτασης στο χώρο των φερόμενων αδικημάτων, τον οποίο Υμείς θα ορίσετε με τον δήθεν βιασθέντα, αφού ο εντολέας μου αρνείται κατηγορηματικά και τις δύο πράξεις για τις οποίες κατηγορείται με έωλα στοιχεία, ενώ Σας έχει προσκομίσει μέχρι τώρα και θα Σας προσκομίσει και άμεσα αδιάσειστα στοιχεία της αθωότητάς του, τα οποία μέχρι τώρα έχετε αγνοήσει κατ’ ευθεία παράβαση της αρχής ηθικής αποδείξεως και καταστρατηγώντας το τεκμήριο της αθωότητας του κατηγορουμένου”.

Βλάχος: Εξευτελισμός του θεσμικού μας ρόλου υποβαθμίζει το λειτούργημά μας

Αιχμές σε βάρος της υπεράσπισης του προφυλακισμένου Δημήτρη Λιγνάδη αφήνει με γραπτή του δήλωση ο Ιωάννης Βλάχος, δικηγόρος ενός εκ των μηνυτών του προφυλακισμένου σκηνοθέτη. «Εξευτελισμός του θεσμικού μας ρόλου υποβαθμίζει το λειτούργημά μας, πρωτίστως, όμως, βλάπτει την εντολή που αναλάβαμε και υπηρετούμε», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στη δήλωση του ο κ. Βλάχος.

Ολόκληρη η δήλωση του δικηγόρου έχει ως εξής:

«Η Δικαιοσύνη και οι ευσυνείδητοι λειτουργοί της είναι ταγμένοι να προασπίζονται το Νόμο και τα δικαιώματα όλων των διαδίκων χωρίς διακρίσεις. Από τη πλευρά μας οι συνήγοροι έχουμε υποχρέωση να συνδράμουμε στην εύρυθμη λειτουργία της, σεβόμενοι τις δικαστικές διαδικασίες και αποφάσεις. Εξευτελισμός του θεσμικού μας ρόλου υποβαθμίζει το λειτούργημά μας, πρωτίστως, όμως, βλάπτει την εντολή που αναλάβαμε και υπηρετούμε. Σε μία υπόθεση τεράστιας κοινωνικής σημασίας έχουμε υποχρέωση να ενεργούμε με ψυχραιμία και σύνεση, και να συνεισφέρουμε στην αναζήτηση της αλήθειας, με σεβασμό και ευαισθησία για τα θύματα».

Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος: Εισαγγελικοί και Δικαστικοί λειτουργοί εκπληρώνουν τα καθήκοντα τους με γνώμονα τον Νόμο

Σε ανακοίνωση, για τις δηλώσεις του Αλέξη Κούγια, προχώρησε η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, αναφέροντας χαρακτηριστικά: "Με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις συνηγόρου κατηγορουμένου, σχετικές με τον χειρισμό της υπόθεσης του εντολέα του από τους αρμόδιους Εισαγγελικούς και Δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίες ενέχουν δυσμενή σχόλια για το κύρος της Δικαιοσύνης, καθώς και προαναγγελίες πειθαρχικών αναφορών, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, επισημαίνει ότι οι Εισαγγελικοί και Δικαστικοί λειτουργοί εκπληρώνουν τα καθήκοντα τους με γνώμονα τον Νόμο και τη συνείδησή τους, δίχως να πτοούνται από δημόσιες δηλώσεις δημιουργίας εντυπώσεων που εκφεύγουν των ορίων της καλόπιστης και θεμιτής κριτικής και της ανάγκης πληροφόρησης της κοινής γνώμης".