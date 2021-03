Life

“Lamanif”: τι λέει στον ΑΝΤ1 η 30χρονη που κατηγορείται για εκβιασμό (βίντεο)

Στο “μικροσκόπιο των Αρχών το κινητό τηλέφωνο, αλλά και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής της 30χρονης.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Στη δικαιοσύνη κατά του ράπερ “Lamanif” θα προσφύγει η 30χρονη γυναίκα που κατηγορείται από τον 24χρονο για εκβιασμό. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 η νεαρή γυναίκα δηλώνει απογοητευμένη από φίλους που εκμεταλλευτήκαν όπως λέει την εμπιστοσύνη της.

«Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη και απογοητευμένη με την συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων που πίστευα οτι ήταν κοντά μου. Πότε δεν εκβίασα κανέναν. Ούτε φυσικά δέχομαι τον χαρακτηρισμό αφέντρα . Είμαι μια απλή κοπέλα εργαζόμενη. Και βρίσκομαι στο μάτι του κυκλώνα αντιπάλων ράπερ», υποστηρίζει η 30χρονη.

«Αρνούμαστε όλες τις κατηγορίες δεν υπάρχει κανένα κύκλωμα εκβιαστών. Δεν έγινε κανένας απολύτως εκβιασμός. Δεν υπάρχει κανένα κύκλωμα με αφέντρες και αφέντες. Ήταν μια σχέση έρωτα μεταξύ δύο νεαρών ατόμων», προσθέτει ο δικηγόρος της, Μιχαήλ Βέρρος.

Η 30χρονη δεν αποκλείεται να κληθεί από τις Αρχές ώστε να δώσει εξηγήσεις για το ροζ βίντεο, το οποίο όπως υποστηρίζει έδωσε σε ένα φίλο της, ζητώντας να μη διακινηθεί.

«Το βίντεο το συγκεκριμένο πράγματι το παραχώρησε η εντολέας μου σε έναν άλλο ραπερ παιδικό της φίλο, με την αυστηρή σύσταση να μη διακινηθεί περαιτέρω ούτε να αναρτηθεί στο ίντερνετ. Για προσωπικού λόγους και μάλλον για τη διαμάχη που μαίνεται στο κύκλωμα της ραπ μουσικής έγιναν όλα τα υπόλοιπα», σημειώνει ο Μιχαήλ Βέρρος.

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εκβιασμού, έχουν βάλει στο μικροσκόπιο το κινητό τηλέφωνο, αλλά και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή της 30χρονης, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν προκύπτουν σε βάρος της κατηγορίες.