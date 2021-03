Πολιτική

Μητσοτάκης στο ΕΛΚ: αρχές καλοκαιριού βγαίνουμε μια για πάντα από την κρίση

Ζήτησε άμεσα έγκριση σε πιστοποιητικό εμβολιασμού και Ταμείο Ανάκαμψης. Τι είπε για την πανδημία και την οικονομία.

«Συμμερίζομαι την αισιοδοξία της Ούρσουλας. Όντως βλέπουμε φως στο τέλος τούνελ», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις παρεμβάσεις του κατά τη συμμετοχή του σε διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με τη συμμετοχή της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλας Φον ντερ Λάιεν και του επικεφαλής της Κ.Ο του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Η επίδραση των μαζικών εμβολιασμών αρχίζει να διαφαίνεται και σε συνδυασμό με τις καλύτερες καιρικές συνθήκες, γεννάται σε μένα η αισιοδοξία ότι στο τέλος της άνοιξης - αρχές του καλοκαιριού θα βγαίνουμε μια για πάντα από αυτή την κρίση», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Το θέμα της συζήτησης ήταν «Δημιουργώντας θέσεις εργασίας για την οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ στην εποχή μετά την πανδημία» με συντονίστρια την αντιπρόεδρο της ΚΟ του ΕΛΚ στο Ευρωκοινοβούλιο Esther de Lange, ενώ έθεσε ερώτημα και ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Κυμπουρόπουλος.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο θέμα του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Εμβολιασμού. «Γιατί καθώς ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός στην Ελλάδα για τη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, θα ήθελα να συγχαρώ την Ούρσουλα για τα σχόλιά της για το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Θα πρέπει να το κάνουμε πραγματικότητα όσο πιο σύντομα γίνεται με στόχο να διευκολύνουμε τα ταξίδια στην εποχή μετά την πανδημία», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως όταν αφήσουμε πίσω την πανδημία προτεραιότητα δεν θα είναι μόνο η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας αλλά «ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας που παρατηρείται υψηλή εγγενής ανεργία, θα πρέπει να δημιουργήσουμε και νέες βιώσιμες θέσεις ανεργίας που θα πληρώνονται καλά».

«Ο στόχος μας ήταν πάντα να εγγυηθούμε ότι θα παραμείνει ακέραια η παραγωγική ικανότητα της χώρας, για να μπορέσουμε να επανεκκινήσουμε την οικονομική δραστηριότητα με το τέλος της πανδημίας», τόνισε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στο πλέγμα μέτρων που έθεσε σε εφαρμογή η Ελλάδα ώστε να προστατεύσει τις θέσεις εργασίας και τις επιχειρήσεις που πλήττονται.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ωστόσο ότι πρώτα από όλα θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η κρατική στήριξη δεν θα αποσυρθεί βιαστικά ή απότομα: «Πριν να μιλήσουμε για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφύγουμε το φαινόμενο της απότομης υποχώρησης (cliff-edge effect) καθώς θα πρέπει να εγγυηθούμε πως θα άρουμε τους μηχανισμούς που έχουμε θέσει σε εφαρμογή, σε ό,τι αφορά την προστασία θέσεων εργασίας, προσεκτικά και σταδιακά».

Επ'αυτού εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι συμφωνήθηκε για το 2022 «να επικαλεστούμε τη Γενική Ρήτρα Διαφυγής σχετικά με τους περιορισμούς σε θέματα προϋπολογισμού καθώς ήταν ξεκάθαρο για μένα πως δεν θα μπορούσαμε να περάσουμε από την υφιστάμενη κατάσταση σε μια φυσιολογική με στιγμιαίο τρόπο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε τη σημασία του Ταμείου Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα σχέδια της χώρας μας την επόμενη μέρα. Ανέφερε ότι συμφωνήθηκε να αντλήσει η Ελλάδα 32 δισ. επιπλέον τα επόμενα 6 χρόνια από τα οποία τα 19 δισ. θα είναι άμεσες επιχορηγήσεις και τα υπόλοιπα δάνεια τα οποία θα διοχετευτούν σε επιχειρήσεις. «Αυτό θα έχει πολλαπλασιαστική επίδραση για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, κυρίως αν συνδυαστεί με τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουμε ήδη εφαρμόσει με στόχο να καταστήσουμε πιο ανταγωνιστική τη βάση της οικονομίας μας», συμπλήρωσε επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δεν σταμάτησε ποτέ τις μεταρρυθμίσεις, ούτε εν μέσω της πανδημίας. Σε αυτό το σημείο ανέφερε ως παράδειγμα το νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις, τη μείωση των φόρων, τη βελτίωση της χώρας στους δείκτες επιχειρηματικότητας. «Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στο χάρτη σε ό,τι αφορά την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων που γνωρίζουμε πως είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη δημιουργία θέσεων εργασίας», σημείωσε.

Επίσης μίλησε για τη σημασία που έχει για την ελληνική οικονομία το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των κτιρίων αλλά και για τη μείωση του κόστους που πληρώνουν τα νοικοκυριά καθώς τα σπίτια θα είναι ενεργειακά πιο αποδοτικά.

Αναφέρθηκε επίσης και στην απόφαση για απολιγνιτοποίηση στη Δυτική Μακεδονία και πως θα αντικατασταθούν αυτές οι θέσεις εργασίας. «Θα πρέπει να προσελκύσουμε στην περιοχή αυτή τη μεταποίηση, την εκπαίδευση. Αντικαθιστούμε τα παλιά λιγνιτωρυχεία με σημαντικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως ηλιακής ενέργειας. Και αναπτύσσουμε προηγμένη αγροβιομηχανία και τουρισμό», πρόσθεσε. Παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη ταχείας ολοκλήρωσης όλων των διαδικασιών ώστε να αρχίσουν να εισρέουν οι πόροι στα ταμεία των κρατών-μελών και να μην χαθούν θέσεις εργασίας στον απόηχο της πανδημίας.

«Θα ήθελα ιδιαίτερα να ενθαρρύνω την Ούρσουλα, ασφαλώς γνωρίζει τις απόψεις μας, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα σχέδια θα εγκριθούν το συντομότερο δυνατόν έτσι ώστε τα χρήματα το ταχύτερο δυνατό να διοχετευτούν στις οικονομίες μας. Εάν τα πράγματα κυλήσουν σύμφωνα με το σχέδιο, θα λάβουμε 4 δισ. το 2021», είπε. «Είναι απολύτως καθοριστικό να μην υπάρξουν καθυστερήσεις, επειδή αν υπάρξουν καθυστερήσεις τότε ο κίνδυνος -όπως γνωρίζετε- να χαθούν θέσεις εργασίας καθώς απομακρυνόμαστε από την πανδημία θα αυξηθεί σημαντικά», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο θέμα της αναβάθμισης των προσόντων με στόχο να παραμένουμε ανταγωνιστικοί σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει πολύ γρήγορα. «Για το λόγο αυτό στο δικό μας σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης είναι σημαντικό το στοιχείο των προσόντων. Είναι σημαντική η έννοια της αναβάθμισης δεξιοτήτων, της επανεκπαίδευσης αλλά και της πιστοποίησης των προσόντων», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα ενώ η ανεργία είναι στο 16%, το 30% των εργοδοτών λένε ότι δεν μπορούν να βρουν ανθρώπους με τα κατάλληλα προσόντα.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι στην Ευρώπη δεν έχουμε ιδιαίτερα καλές επιδόσεις στη δημιουργία οικοσυστημάτων γύρω από την επιχειρηματικότητα με ισχυρό venture capital που να στηρίζει την έρευνα και την ανάπτυξη αλλά αυτό αρχίζει να αλλάζει και αυτό είναι θετικό σημάδι. Το βλέπουμε, συνέχισε, στην Ελλάδα από ένα οικοσύστημα start-ups και νέων ανθρώπων που θέλουν να κάνουν τη δική τους επιχείρηση αντί να είναι μισθωτοί εργαζόμενοι.

«Η πανδημία έχει αλλάξει για τα καλά ορισμένα πράγματα και θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Ένα από αυτά είναι η ικανότητά μας να εργαζόμαστε από οπουδήποτε, καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, κάτι που αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια χώρα όπως η Ελλάδα με το δίκτυο συνδεσιμότητάς της αλλά και το επίπεδο στην ποιότητα ζωής που προσφέρει», συμπλήρωσε τονίζοντας ότι «θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να εγγυηθούμε πως οι νέοι θα μπορούν να βλέπουν το μέλλον με την αισιοδοξία που η νέα γενιά αξίζει να έχει».

Ο πρωθυπουργός είπε επιπρόσθετα ότι θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε στους ανέργους πραγματικές ευκαιρίες μέσω ενός προσεκτικά σχεδιασμένου συστήματος που θα ταιριάζει με τα προσόντα και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, σε συνδυασμό με προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων. Αναφερόμενος στη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό τόνισε πως «πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα συντρίψουμε κάθε έννοια διακρίσεων όσον αφορά τις αποδοχές» ενώ είπε ότι είναι θέμα και με πολιτισμική διάσταση καθότι πρέπει να ενθαρρύνονται περισσότεροι άνθρωποι να γίνουν μέρος του κόσμου της εργασίας.

Σημείωσε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι βοηθάμε τις γυναίκες να ισορροπήσουν τις υποχρεώσεις τους ώστε να μπορούν να αναθρέψουν τα παιδιά τους και παράλληλα να εργάζονται. «Έχουμε δώσει εξαιρετικά μεγάλη έμφαση στη στήριξη των προγραμμάτων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, τη διεύρυνση των ωραρίων τους», συμπλήρωσε και είπε ότι θα καταθέσει μια πολύ τολμηρή και ευρεία δέσμη μέτρων για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Τέλος μιλώντας για την «πράσινη» συμφωνία είπε μεταξύ άλλων ότι για εκείνες τις θέσεις εργασίας που πραγματικά θα χαθούν στη διαδικασία της πράσινης μετάβασης, απαιτείται πολύ λεπτομερής επεξεργασία σε τοπικό επίπεδο ώστε να μπορούν να αντικατασταθούν.

«Και αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι άνθρωποι θα χρειαστεί να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να κάνουν διαφορετικά πράγματα. Και όντως απαιτεί επίσης προθυμία από την πλευρά των ανθρώπων να συμμεριστούν το σκεπτικό και να αναλάβουν πρωτοβουλία», υπογράμμισε αναφέροντας πως το Ταμείο Ανάκαμψης παρέχει το βασικό πλαίσιο και τα εργαλεία χρηματοδότησης για να μπορέσουμε να το πετύχουμε.