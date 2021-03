Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Δεκάδες κρούσματα σε ιδιωτική κλινική

Θετικοί στον ιό διαγνώστηκαν ασθενείς και νοσηλευτές.

Συναγερμός σήμανε σε ιδιωτική κλινική της ΑΘήνας, όπου διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό 32 ασθενείς και 7 νοσηλευτές.

Πρόκειται για παθολογική κλινική που νοσηλεύει χρόνια πάσχοντες.

Αν και η πρώτη δόση του εμβολίου έγινε στις 23 Φεβρουαρίου δεν φάνηκε αρκετή για να τους διασφαλίσει καθώς δεν είχε συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για να αποκτήσουν ανοσία.