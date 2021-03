Life

“Η Φαμίλια” δίνει νέο ραντεβού στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Αλλάζουν οι ημέρες προβολής και η ώρα προβολής των επεισοδίων της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1. Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια.

Οι Αρμαούσηδες αλλάζουν τις ημέρες επίσκεψης στον ψυχολόγο.

Από το Σάββατο 6 Μαρτίου, και κάθε Σάββατο & Κυριακή στις 20:00, όλα θα ανατρέπονται γιατί… κάθε καλή συνεδρία, ξέρεις πώς θα ξεκινήσει, αλλά δεν ξέρεις πού θα καταλήξει!!!

Η απρόβλεπτη Φαμίλια έρχεται τα Σαββατοκύριακα, στις 20:00, και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

Σάββατο 6 Μαρτίου - «Η ΒΑΠΤΙΣΗ»

Η βάπτιση της μπέμπας πλησιάζει και ο πόλεμος των συμπεθέρων, για το ποιο όνομα θα δοθεί στη μικρή, φουντώνει και παίρνει επικές διαστάσεις! Είναι η τελευταία βάπτιση για τον Γιάννη και τη Μαίρη και ταυτόχρονα η τελευταία ευκαιρία και για τις δύο γιαγιάδες να ακούσουν το όνομά τους. Γι’ αυτό και θα κάνουν τα πάντα για να το καταφέρουν, μέχρι και να δωροδοκήσουν τον νονό να πει το... σωστό όνομα στην εκκλησία! Ένας νονός, που αναλαμβάνει όλες τις... πρωτόγνωρες γι’ αυτόν υποχρεώσεις του με όχι και τόση επιτυχία, αφού όλα πάνε στραβά! Θα γίνει άραγε αυτή η... επεισοδιακή βάπτιση της μικρής και, κυρίως, ποιο θα είναι το όνομα αυτής;

Κυριακή 7 Μαρτίου - «ΤΖΙ ΑΪ ΤΖΟ»

Ο Μάνος, ο πατέρας της Μαίρης και πρώην σύζυγος της Τζο, αποκαλύπτει στην Τζο ότι έχει σχέση με μια κοπέλα! Η Τζο φρικάρει, ο Μάνος φέρνει την κοπέλα στο σπίτι να την γνωρίσει στην οικογένεια και ο Γιάννης προτείνει να πάνε όλοι μαζί και να παίξουν το νέο του κόλλημα με τον Στάθη, ένα παιχνίδι laser tag! Η Δέσποινα, που στηρίζει την Τζο από γυναικεία αλληλεγγύη σ’ αυτό που της έκανε ο Μάνος, προπονεί τη... συμπεθέρα της, για να κερδίσει την αντίζηλό της! Το παιχνίδι ξεκινάει και παίρνει απρόσμενη τροπή για όλους, αλλά κυρίως για τους γονείς της Μαίρης.

*Στον ρόλο του Μάνου ο Κώστας Τριανταφυλλόπουλος

«Η Φαμίλια»: Κάθε Σάββατο & Κυριακή στις 20:00, στον ΑΝΤ1

