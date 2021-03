Κοινωνία

Χρονόπουλος στον ΑΝΤ1: Το όριο με τα 2 χιλιόμετρα δεν ισχύει μέσα στον δήμο

Διευκρινίσεις για τα μέτρα έδωσε, αν αναμονή της ΚΥΑ, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες ερμήνευσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», εξηγώντας ότι και οι αστυνομικοί περιμένουν την Κοινή Υπουργική Απόφαση για να δουν τι ακριβώς ισχύει, αλλά και για τους τρόπους ελέγχους.

Ο Θοδωρής Χρονόπουλος ξεκαθάρισε ότι, «τα δεν ισχύουν μέσα στο δήμο», ενώ είπε ότι, όσο αφορά στον κωδικό 6 για άσκηση, δεν υπάρχει περιορισμός αποστάσεων για κάποιον που μετακινείται με τα πόδια ή το ποδήλατο.

«Με τα πόδια αν θέλουμε να πάμε από την Αγία Παρασκευή στη Γλυφάδα μπορούμε, αρκεί να μην έχουμε πάρει κάποιο μέσο», είπε σχετικά.

Όσο αφορά τον κωδικό 4, είπε πως, «δεν προκύπτει περιορισμός ως προς το δήμο ή το άτομο στο οποίο παρέχουμε βοήθεια. Όμως είναι δύσκολη εξίσωση, είναι κάτι άμεσης ανάγκης και μας φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση και είναι άδικο για εκείνους που πραγματικά μετακινούνται για λόγους ανάγκης».

Τόνισε ωστόσο πως οι ανακοινώσεις ερμηνεύονται, αφού δεν υπάρχουν οι διευκρινίσεις βάσει ΚΥΑ και πως «μένει να διευκρινιστεί το τι δικαιολογητικά θα μας δείχνουν οι πολίτες».

«Δε θέλουμε να αδικήσουμε κάποιον, ο αστυνομικός είναι δίπλα στον πολίτη», επεσήμανε.

«Κάθε φορά που έρχεται μια νέα απόφαση, υπάρχει διάστημα προσαρμογής», είπε για προγραμματισμένες μετακινήσεις που ίσως δεν εμπίπτουν στα νέα μέτρα.

«Δε θα τα χαλάσουμε σε λίγα μέτρα, απάντησε ερωτηθείς αν τα 2χλμ ισχύουν στην ευθεία ή περιμετρικά του δήμου».

Τέλος, τόνισε πως σήμερα η παρουσία της Αστυνομίας θα είναι αυξημένη. «Από σήμερα θα βγάζουμε όσο περισσότερο κόσμο έξω για ελέγχους», κατέληξε.