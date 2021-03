Κόσμος

Κοκαΐνη 400 κιλών “έκρυβε” αεροσκάφος (εικόνες)

Εντοπίστηκε ποσότητα μαμούθ κοκαϊνης. Για που προορίζονταν τα "σκληρά" ναρκωτικά.

Μικρό αεροσκάφος καταχωρισμένο στα μητρώα του Μεξικού βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ισημερινού με 400 κιλά κοκαΐνη στο εσωτερικό του, ανακοίνωσαν χθες οι αρχές του κράτους των Άνδεων.

Το αεροσκάφος, τύπου Cessna, επιτηρούσαν μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισημερινού καθώς πετούσε σε χαμηλό ύψος προτού βρεθεί εγκαταλελειμμένο σε ιδιωτικό διάδρομο αποπροσγειώσεων στην επαρχία Σάντα Ελένα.

Επιτόπου βρέθηκε «αεροπλάνο προερχόμενο από το Μεξικό, που ξεκάθαρα υπήρχε πρόθεση να φορτωθεί με εμπόρευμα, με ναρκωτικά, προτού εγκαταλείψει την επικράτεια» του Ισημερινού, είπε ο εισαγγελέας Χουάν Πάμπλο Αρέβαλο στο τηλεοπτικό δίκτυο TC.

Η αστυνομία του Ισημερινού ενημέρωσε μέσω Twitter ότι μέσα στο αεροπλάνο βρέθηκαν «6 πακέτα» με «400 κιλά κοκαΐνη».

Πρόκειται για το τρίτο μικρό αεροπλάνο που επρόκειτο να μεταφέρει ναρκωτικά που εντοπίζεται και κατάσχεται από τις αρχές εντός 2021. Τα άλλα δύο εντοπίστηκαν στα νησιά Γκαλάπαγκος (1.000 χιλιόμετρα από τις ακτές) και στην επαρχία Εσμεράλδας (βορειοδυτικά), στα σύνορα με την Κολομβία.

Όλο το 2020, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν έξι αεροσκάφη που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για διακίνηση ναρκωτικών στη λατινοαμερικάνικη χώρα ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού — τα δύο κράτη που καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις ως προς την παραγωγή κοκαΐνης παγκοσμίως.

Οι αρχές του Ισημερινού κατέσχεσαν το 2020 128 τόνους ναρκωτικών, τη μεγαλύτερη ποσότητα της τελευταίας δεκαετίας, κατά τα επίσημα δεδομένα.