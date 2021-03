Life

Η Ελένη Ουζουνίδου για το “Παρουσιάστε!” και τις καταγγελίες στο Θέατρο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την πορεία της στην υποκριτκή, τα σχόλια που δέχτηκε για τα κιλά της και αποκαλύπτει γιατί άργησε να κάνει τηλεόραση.