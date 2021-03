Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: “έξυπνα” μέτρα δεν είναι να βγάλουμε λαγό από το καπέλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για τα νέα μέτρα, την τυχόν απουσία τους και τη «δύσκολη απόφαση».

«Σπανίως είναι ομόφωνες οι δύσκολες αποφάσεις», σχολίασε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος σχετικά με τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής, από την οποία είπε όμως ότι απουσίαζε.

Σχετικά με τα μέτρα, είπε πως η πανδημία ελέγχεται, σημειώνοντας πως λόγω της ταχύτητας των μεταλλάξεων, πρέπει να υπάρχει «ταχύτητα σε όλα και στις αποφάσεις και το χρόνο που λαμβάνονται».

«Γνωρίζουμε τη δυσκολία αποδοχής, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση», είπε ερωτηθείς για την ποιότητα των μέτρων και τόνισε πως «αν πούμε σταματάμε, αυτό που θα ζήσουμε, δεν μπορώ να σας το περιγράψω».

Ερωτηθείς για τα μέτρα που μέχρι τώρα ίσχυαν, είπε πως τις τελευταίες 15 μέρες που ίσχυαν στην Αττική και όχι στην υπόλοιπη Ελλάδα, παρατηρήθηκε επιπέδωση των κρουσμάτων στο λεκανοπέδιο, ενώ «στην υπόλοιπη επικράτεια η αύξηση είναι ανησυχητική και γι’αυτό μπήκαν κι άλλες περιοχές στο ‘κόκκινο’»

«Θα αποδώσουν τα μέτρα», εξέφρασε τη βεβαιότητα και είπε πως «έξυπνο δεν είναι να βγάλουμε λαγούς από το καπέλο, έξυπνο είναι η εφαρμογή όσων μας δίνει η επιστήμη σύντομα».

Τέλος κληθείς να σχολιάσει το συνωστισμό στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, είπε πως «σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία τα ΜΜΜ δεν έχουν τη διασπορά που φημολογείται ότι έχουν».