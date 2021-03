Οικονομία

“AccelerateTT”: Ταμείο για στήριξη σε νεοφυείς επιχειρήσεις

Ποια είναι η "προίκα" του νέου ειδικού ταμείου επιχειρηματικών συμμετοχών για την χρηματοδότη καινοτόμων επιχειρήσεων.

Την λειτουργία από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (πρώην ΤΑΝΕΟ) έως τις 15 Μαρτίου ενός ειδικού ταμείου αρχικού ύψους 60 εκ ευρώ για την χρηματοδότη κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμέτοχων, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γ. Τσακίρης κατά την διάρκεια παρέμβασής του στο διαδικτυακό συνέδριο «Innovative Greeks» που συνδιοργανώνουν ο ΣΕΒ και η Endeavor Greece.

Σε συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου για την χρηματοδότηση επιχειρηματικών συμμέτοχων και την ανάδειξη του εθνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, ο κ. Τσακίρης γνωστοποίησε ότι τα κεφάλαια του νέου ειδικού ταμείου θα αξιοποιηθούν στο κομμάτι του κεφαλαίου σποράς (seed financing) και μεταφοράς τεχνολογίας(technology transfer).

Το ταμείο, που θα ονομάζεται “AccelerateTT” , θα επενδύει μέσω διαχειριστών επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital funds) απευθείας στο μετοχικό κεφάλαιο νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, "Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η γρήγορη ανάπτυξη τέτοιων επιχειρήσεων, η σύνδεση της έρευνας με την πραγματική οικονομία αλλά και η εύκαιρα κάποιες από αυτές να διαπρέψουν στην παγκόσμια αγορά. Το συγκριμένο ταμείο αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενίσχυσης της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας μέσω στοχευόμενων και συμπληρωματικών μεταξύ τους χρηματοδοτικών εργαλείων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (πρώην ΤΑΝΕΟ)".