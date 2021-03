Οικονομία

Ελασσόνα: Τα μέτρα στήριξης στους σεισμόπληκτους

Τα μέτρα που θα εφαρμοστούν άμεσα στις πληγείσες περιοχές ανακοίνωσε η Κυβερνητική Εκπρόσωπος.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική της τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη αναφέρθηκε στο σεισμό στη Θεσσαλία. Όπως είπε: «Από την πρώτη στιγμή που έγινε ο σεισμός υπήρξε άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού.

Με εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετέβη στην περιοχή κυβερνητικό κλιμάκιο.

Το υπουργείο Εσωτερικών έθεσε σε ετοιμότητα όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες των πληγέντων και είναι έτοιμο να στηρίξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην αποκατάσταση των ζημιών.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έστειλε άμεσα κλιμάκια μηχανικών για τη διενέργεια αυτοψιών.

Το υπουργείο Πολιτισμού και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν μνημεία, αρχαιολογικό και θρησκευτικοί χώροι.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει μισθώσει ξενοδοχεία για τους κατοίκους που δεν επιθυμούν να διανυκτερεύσουν στις οικίες τους.

Η Πολιτική Προστασία η Περιφέρεια Θεσσαλίας και οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν μεταφέρει στην περιοχή σκηνές, γεννήτριες, κουβέρτες, κρεβάτια και λοιπό υλικό για προσωρινή χρήση από τους πληγέντες.

Η Πολιτεία θα εφαρμόσει στις πληγείσες περιοχές άμεσα μέτρα στήριξης.

Ειδικότερα:

Πρώτον: Στεγαστική Συνδρομή για τα κτίρια που έχουν πληγεί από το υπουργείο Υποδομών μόλις οριοθετηθούν οι σεισμόπληκτες περιοχές. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων θα πάρουν το 80% του κόστους επισκευής ως κρατική αρωγή και το 20% ως άτοκο δάνειο.

Δεύτερον: Επιδότηση ενοικίου / συγκατοίκησης σε όσα κτίρια κριθούν μη κατοικήσιμα. Το ύψος είναι από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό μελών της οικογένεια.

Τρίτον: Οι Δήμοι μπορούν να δώσουν 600 ευρώ σε κάθε σεισμόπληκτη οικογένεια ως έξοδα κάλυψης άμεσων βιοτικών αναγκών και αποζημίωση έως 6.000 σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη αποκατάστασης οικοσκευής

Τέταρτον: Επιχορήγηση των Δήμων και της Περιφέρειας για την αποκατάσταση δημόσιων υποδομών που έχουν πληγεί από σεισμό.

Πέμπτον: Κατεδάφιση με άμεσες ενέργειες των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων.

Έκτον: Η εταιρεία Κτιριακές Υποδομές όπου υπάρχει ανάγκη προβαίνει σε προμήθεια πρόχειρων αιθουσών για τη στέγαση των σχολείων.

Έβδομον: Σύσταση γραφείου της Διεύθυνσης αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών στο Δήμο για βοήθεια στην υποβολή αιτήσεων από τους πληγέντες».

Επιπλέον όπως είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος «ο πρωθυπουργός επικοινώνησε με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ΓΕΚ Τέρνα (που κατασκευάζει τον Ε65) και ζήτησε ως πράξη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να κατασκευάσει νέο δημοτικό σχολείο στο Δαμάσι Τυρνάβου. Η εταιρεία συμφώνησε και με τη νέα σχολική χρονιά το σχολείο θα είναι έτοιμο».

Σημείωσε τέλος ότι «χθες ο πρωθυπουργός είχε επικοινωνήσει με τον διευθυντή του σχολείου και συνεχάρη τον ίδιο και τους άλλους εκπαιδευτικούς που έβγαλαν με ασφάλεια τους μαθητές από το κτίριο που υπέστη σοβαρότατες ζημιές».