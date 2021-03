Πολιτισμός

Ο Γουίλ Σμιθ δηλώνει έτοιμος για πολιτικός!

Ο Αμερικανός ηθοποιός, παραγωγός, μουσικός και ράπερ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει κάποιο πολιτικό αξίωμα.

Ο Γουίλ Σμιθ, ο οποίος και στο παρελθόν εξέφρασε την πρόθεσή του να εισέλθει στην πολιτική, λέγοντας στο CBS Sunday Morning, το 2015 ότι αισθάνθηκε την υποχρέωση να διεκδικήσει αξίωμα για να αντιταχθεί στην αμφιλεγόμενη εκστρατεία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το 2016 - αν και δεν υπήρξε τέτοια κίνηση από μέρους τελικά.

Σε νέα συνέντευξή του στο podcast Pod Save America, ο Γουίλ Σμιθ επανέφερε και πάλι την ιδέα της υποψηφιότητας - αλλά χωρίς να δώσει λεπτομέρειες ενδεχόμενου χρονοδιαγράμματος.

«Νομίζω ότι προς το παρόν θα αφήσω λίγο να καθαριστεί το προεδρικό γραφείο των ΗΠΑ και, στη συνέχεια, θα το σκεφτώ κάποια στιγμή» είπε ο Σμιθ, αναφερόμενος στην πρόσφατη ανάληψη της αμερικανικής προεδρίας από τον Τζον Μπάιντεν.

«Φυσικά και έχω άποψη: Είμαι αισιόδοξος, ελπίζω, πιστεύω στην κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων και πιστεύω στη δυνατότητα της αρμονίας» συνέχισε.

«Θα επιτελέσω τον ρόλο μου, είτε παραμείνει καλλιτεχνικός είτε, σε κάποιο σημείο, τολμήσω να μπω στην πολιτική αρένα» ανέφερε.

Τον Αύγουστο του 2016 ο Σμιθ μίλησε για τις πολιτικές φιλοδοξίες του κατά τη διάρκεια εμφάνισης στο «The Late Show» με τον Στίβεν Κόλμπερτ.

«Το σκέφτηκα, αλλά, ξέρετε, παρακολούθησαν τον Μπαράκ Ομπάμα τα τελευταία οκτώ χρόνια [και] αυτό είναι μια σκληρή δουλειά» είπε ο Σμιθ. «Σίγουρα είχα τη λαχτάρα. Έχω πολλές απόψεις και ιδέες και μερικές φορές ακούω τους ανθρώπους να λένε πράγματα στην τηλεόραση και θέλω απλώς να τα αντικρούσω» τόνισε.

Στην πρόσφατη συνέντευξή του ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι εμπειρίες του με τον ρατσισμό, την προκατάληψη και τις διακρίσεις διαμόρφωσαν την οπτική του για τον κόσμο.

Ο Γουίλ Σμιθ εξήγησε ότι άκουσε κατά πρόσωπο προσβλητικές λέξεις και ευτυχώς ποτέ από ένα έξυπνο άτομο. «Μεγάλωσα με την εντύπωση ότι οι ρατσιστές και ο ρατσισμός ήταν ανόητοι. Και ότι ήταν εύκολο να αποφευχθούν. Όποτε έχω κοιτάξει στα μάτια ρατσιστή δεν έχω δει κάτι που εκλαμβάνεται ως «νοημοσύνη» σημείωσε.

«Λοιπόν, ξέρετε, καθώς μεγάλωνα και καθώς πήγα στο Χόλιγουντ άρχισα να βλέπω τις ιδέες του συστημικού φυλετικού ρατσισμού. Αλλά στον πυρήνα του. Παρατήρησα μια διαφορά μεταξύ άγνοιας και κακού. Ξέρετε, είναι ολόιδια. Όμως, η άγνοια, μπορεί να γίνει γνώση και το κακό είναι ένα πολύ πιο δύσκολο πρόβλημα» ανέφερε.