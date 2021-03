Κοινωνία

Λιγνάδης: Νέα μήνυση για βιασμό

Νέα δικογραφία σε βάρος του καλλιτέχνη, πέρα απο τις δύο που χειρίζεται η 19η τακτική ανακρίτρια. Ποιος είναι ο μηνυτής. Τι λέει ο Αλέξης Κούγιας.

Μία νέα υπόθεση βιασμού με καταγγελόμενο ως δράστη τον Δημήτρη Λιγνάδη βρίσκεται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ο προσωρινά κρατούμενος τέως καλλιτεχνικός διευθυντής του κορυφαίου θεάτρου της χώρας βρίσκεται στο στόχαστρο εισαγγελικής έρευνας μετά από μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Η μήνυση αφορά την κατηγορία του βιασμού με τον μηνυτή να ισχυρίζεται ότι βιάστηκε από τον καλλιτέχνη το 2018. Σύμφωνα με πληροφορίες ο μηνυτής είναι ημεδαπός και δεν ανήκει στον καλλιτεχνικό χώρο, ενώ δεν ήταν ανήλικός κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης

Η υπόθεση, που αποτελεί νέα δικογραφία χωριστή από τις δύο που χειρίζεται η 19η τακτική ανακρίτρια, ερευνάται από τους εισαγγελικούς λειτουργούς ώστε να εξεταστεί η βασιμότητα των ισχυρισμών του μηνυτή και ακολούθως να κριθεί η περαιτέρω ποινική αντιμετώπιση της.

Με την κατάθεση της μήνυσης πλέον γίνονται τρεις οι υποθέσεις καταγγελιών για βιασμό που απασχολούν τη Δικαιοσύνη, με τις δύο προηγούμενες να είναι αυτές που οδήγησαν στη σύλληψη και προφυλάκιση του κατηγορουμένου.

Κούγιας: αν είναι σαν τις άλλες, δεν ανησυχώ

Σε δήλωση του, ο Αλέξης Κούγιας, συνήγορος του Δημήτρη Λιγνάδη, αναφέρει:

«Βρίσκομαι στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κερκύρας και ενημερώθηκα με μηνύματα από δημοσιογράφους ότι εις βάρος του εντολέα μου κου Δημήτρη Λιγνάδη υπεβλήθη μήνυση από άγνωστο μέχρι τώρα φερόμενο ως βιασθέντα το έτος 2018. Είναι αδύνατον να σχολιάσω την ουσιαστική και νομική βασιμότητα της μηνύσεως, αλλά αν είναι της ίδιας ποιότητος και αξιοπιστίας με τις 2 προηγούμενες μηνύσεις, ούτε ο κ. Λιγνάδης, ούτε εγώ έχουμε καμία ανησυχία. Δεν θέλω να πιστέψω ότι μετά την κατάρρευση των 2 προηγουμένων καταγγελιών σε ουσιαστικό και νομικό επίπεδο τα ίδια κέντρα που κατασκεύασαν τις 2 προηγούμενες ψευδείς καταγγελίες και αντιλαμβανόμενοι οι ηθικοί αυτουργοί την κατάρρευση των σκευωριών τους κατασκεύασαν άλλη μια.

Ο κ. Λιγνάδης ήταν και είναι κατηγορηματικός ότι ουδέποτε στη ζωή του έχει βιάσει είτε οιανδήποτε γυναίκα είτε οιονδήποτε άνδρα από αυτούς, με τους οποίους είχε ερωτικές σχέσεις. Η εντολή που έχω είναι ότι αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσουμε τον οιονδήποτε ψευδομηνυτή με μήνυση για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφημήσεως και της ψευδούς καταμηνύσεως εις βάρος του κ. Λιγνάδη. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά από πλευράς του Εισαγγελέως που θα διερευνήσει τη μήνυση, θα εφαρμοστούν όλα όσα προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και θα υπάρξει απόλυτος σεβασμός στο τεκμήριο αθωότητας και σε όλα τα δικονομικά δικαιώματα του μηνυθέντος πριν του ασκήσουν ποινική δίωξη. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους δημοσιογράφους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης».