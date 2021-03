Πολιτική

Βουλή: “Πυρ ομαδόν” για τα “έξυπνα” μέτρα

Επίθεση στην κυβέρνηση για την διαχείριση της πανδημίας εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με αφορμή τα νέα μέτρα.

«Μεγάλη αποτυχία» χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας τη συνολική διαχείριση της αντιμετώπισης της πανδημίας από την κυβέρνηση, μιλώντας στη Βουλή.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είπε ότι έχουν περάσει 12 μήνες από την αρχή της πρωτοφανούς πανδημικής κρίσης, αλλά εδώ στην Ελλάδα έχουμε μπει στον πέμπτο μήνα lockdown. «Τέσσερις μήνες σερί με SMS για τις μετακινήσεις των πολιτών, με απαγορεύσεις κυκλοφορίας, με κλειστή την οικονομία, το λιανεμπόριο και την εστίαση, με κλειστά τα σχολεία και τι έχουμε καταφέρει; Τα νοσοκομεία μας να είναι στο κόκκινο για τρίτη συνεχόμενη φορά», είπε.

Για τις συγκρίσεις με την ΕΕ ρώτησε την κυβέρνηση αν γνωρίζει άλλη ευρωπαϊκή χώρα «να έχει τόσο παρατεταμένο και τόσο αποτυχημένο lockdown σαν το δικό μας». «Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Πουθενά δεν έχουν τέσσερις μήνες κλειστά τα σχολεία και το λιανεμπόριο. Και έξι μήνες κλειστή την εστίαση». Ανέφερε ότι στην Ισπανία τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά με αυξημένα τεστ και σε πολλές περιοχές της, όπως τη Μαδρίτη και η εστίαση με αυστηρά μέτρα και πρωτόκολλα. Στο Βέλγιο τα σχολεία και τα μαγαζιά είναι ανοιχτά». «Κάτι δεν κάνουμε καλά, κάτι δεν πάει καλά», είπε, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να συνεχίζει να δίνει συγχαρητήρια στον εαυτό της «ενώ έχει καταστραφεί» και η δημόσια υγεία και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών για το σύστημα υγείας και η οικονομία, όπως είπε. Τόνισε ότι «δεν χωράει προσπάθεια επικοινωνιακού χαρακτήρα» και κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει στις παρεμβάσεις που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και μήνες.

«Αν δεν αναρωτηθείτε τι λάθος έχετε κάνει κι αν δεν προσπαθήσετε να αλλάξετε το μοντέλο αντιμετώπισης της πανδημίας και διαρκώς επιμένετε στην επικοινωνιακή πολιτική τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα», είπε. Σχολίασε ότι μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα «αυτό που απέπνεε ο πρωθυπουργός ήταν ότι οσονούπω ανοίγουμε» και έχουμε φτάσει στο σημείο, είπε, τα νοσοκομεία στην Αττική να είναι στο κόκκινο ξανά.

Γεννηματά: πρόχειρα και μία από τα ίδια τα νέα μέτρα

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννημάτα, κατά την τοποθέτησή της στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο των Δημοσίων Συμβάσεων, ασκώντας δριμεία κριτική σχολίασε τις κυβερνητικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση της έξαρσης της πανδημίας. «Εξαντλήσατε την υπομονή των πολιτών και την αντοχή της οικονομίας», ανέφερε και χαρακτήρισε καταστροφικά τα αποτελέσματα των κυβερνητικών αποφάσεων στην οικονομία, στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους ενώ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, πως με όσα δήλωσε για την πρόοδο του προγράμματος εμβολιασμού, κρύφτηκε από τα λάθη των κυβερνητικών χειρισμών. «Δεν είπε τίποτα για την πολιτική ακορντεόν που έχει αρνητικά αποτελέσματα», είπε η κ. Γεννηματά βάλλοντας ευθέως κατά του πρωθυπουργού. Υποστήριξε ότι «ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να μιλά για 1 εκατ. εμβολιασμούς. Όμως μόνο 339.000 ως προχθές, αφορούσαν και την 2η δόση που παρέχει την πλήρη ασφάλεια. Δηλαδή πολύ μικρό κομμάτι του πληθυσμού». Πάντως διευκρίνισε ότι δεν παραγνωρίζει τις προσπάθειες που γίνονται, αλλά ζήτησε να προχωρήσουν οι διαδικασίες αυτές με πλήρη διαφάνεια και με ιδιαίτερο βάρος για τις ευπαθείς ομάδες, τους καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς, διαβητικούς.

«Είναι απεχθείς και προσβλητικές για τους πολίτες, οι εκτός σειράς εμβολιασμοί γαλάζιων αυτοδιοικητικών στελεχών στην Ρόδο, στην Θεσσαλονίκη, στην Καλλιθέα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της αντίληψης του κράτους-λάφυρου που προωθεί το Μαξίμου και τα κακά παραδείγματα της Πάρνηθας και της Ικαρίας που έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός», τόνισε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Κρίνοντας τα νέα απαγορευτικά μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες η κ. Γεννηματά τόνισε ότι είναι πρόχειρα και μία από τα ίδια. «Μιλούν τώρα για έξυπνα μέτρα, που εμείς δεν τα είδαμε, μία από τα ίδια είδαμε, ομολογούν την αποτυχία. Όσον αφορά τις εξαγγελίες απίστευτης προχειρότητας και ελαφρότητας για τα SMS τι να πει κανείς. Θα πρέπει να στέλνουμε SMS με GPS και χρονόμετρο !!», ανέφερε . Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής πρόσθεσε ότι δεν έκανε τίποτα ουσιαστικό για την ενίσχυση του ΕΣΥ επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Η κυβέρνηση επιμένει σε λύσεις-μπαλώματα. Κλείνει υφιστάμενες κλινικές για την περίθαλψη ασθενών με σοβαρά νοσήματα, για να "εξοικονομήσει" κλίνες covid. Αγνοεί ότι οι ειδικοί γιατροί του ΕΣΥ δεν φθάνουν για να καλύψουν την μετατροπή εκατοντάδων κλινών σε παθολογικές αναπνευστικές εν μία νυκτί. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη ειδικών. Η κυβέρνηση κινείται στα χνάρια της Θεσσαλονίκης. Αφήνει πολλούς πολίτες έρμαια στην εκμετάλλευση από τον ιδιωτικό τομέα υγείας. Δεν έχει κανένα σχέδιο για την κινητοποίηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο λεκανοπέδιο».

Σύμφωνα με την κ. Γεννηματά η κυβέρνηση θα πρέπει να επιτάξει κρεβάτια ΜΕΘ σε ιδιωτικές κλινικές, όπως εδώ και τόσους μήνες έχει ζητήσει η ίδια. «Αυτά που ανακοίνωσαν χθες είναι τόσο λίγα, τόσο αργά».

Κουτσούμπας: Να επιταχθούν όλες οι ιδιωτικές κλινικές της Αττικής

Από την πλευρά του, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, κατηγόρησε την κυβέρνηση, μεταξύ άλλων, και για την διαχείριση της πανδημίας. Αναφέρθηκε στη σημερινή «δήλωση-καρμπόν», όπως την χαρακτήρισε, του πρωθυπουργού για την πανδημία και ρώτησε τον Κ. Μητσοτάκη «ποιά είναι τα καλά νέα;

Ότι η πανδημία ένα χρόνο μετά δεν μπορεί να ελεγχθεί;

Ότι παρά τα περιοριστικά μέτρα και τα συνεχιζόμενα lockdown τα κρούσματα εκτοξεύονται;

Ότι τα δημόσια νοσοκομεία στην Αττική βρίσκονται ένα βήμα πριν την κατάρρευση;

Ότι το πρόγραμμα του μαζικού εμβολιασμού απέχει πολύ ακόμα από το να γίνει πραγματικά μαζικό;»

Είπε ότι η πρόκληση είναι ακόμα μεγαλύτερη καθώς χθες η κυβέρνηση «ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τη μετατροπή του ΕΣΥ σε σύστημα μιας νόσου. Αυτό που φωνάζουν εδώ και μήνες οι υγειονομικοί, ότι δηλαδή το ΕΣΥ έχει γίνει σύστημα υγείας αποκλειστικά για περιστατικά covid, τώρα έχει και την επίσημη σφραγίδα σας».

Ο Δ. Κουτσούμπας επισήμανε ότι χιλιάδες ασθενείς παραμένουν σχεδόν αποκλεισμένοι από διαγνώσεις και θεραπείες «αφού η μία μετά την άλλη κλινικές, κρεβάτια ΜΕΘ και προσωπικό, αφαιρούνται για τις μεγάλες ανάγκες των ασθενών με κορονοϊό».

Είπε ότι παρότι η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία Αθήνας και Πειραιά έχει χτυπήσει «κόκκινο» για την κυβέρνηση και τους μεγαλοεπιχειρηματίες στην Υγεία «πέρα βρέχει» ενώ το ειδικό σχέδιο ενίσχυσης του ΕΣΥ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση χθες «αφήνει ανενόχλητους τους μεγαλοεπιχειρηματίες στην υγεία, οι οποίοι, λες και δεν έχουμε έκτακτες συνθήκες, αξιοποιούν τα χάλια του δημόσιου συστήματος για να βγάλουν επιπλέον κέρδη σε βάρος του λαού».

Είπε ότι είναι ορατό το ενδεχόμενο επιδείνωσης της κατάστασης και κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ότι με την πολιτική τους «αντί να ρίχνουν εμπόδια, προσθέτουν καινούργια». «Κανένα lockdown πάνω στο lockdown δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τα αναγκαία μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μεταφοράς κ.α, ούτε να γεννήσει επιπλέον νοσοκομειακές κλίνες, κλίνες ΜΕΘ και υγειονομικό προσωπικό. Ξέρετε καλά πως νοσοκομειακές κλίνες, κλίνες ΜΕΘ υπάρχουν βρίσκονται στον ιδιωτικό τομέα υγείας» υπογράμμισε.

Κάλεσε την κυβέρνηση να επιτάξει στο Λεκανοπέδιο Αττικής τα ιδιωτικά νοσοκομεία, προσθέτοντας, χαρακτηριστικά, «κάντε το από απόψε στο σύστημα εφημερίας και νοσηλείας ασθενών (Covid και μη Covid), για να αξιοποιηθούν όλες οι υποδομές τους και όλο το προσωπικό τους με κάλυψη της μισθοδοσίας από το κράτος». Κάλεσε επίσης την κυβέρνηση, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις να ενισχύσει το υγειονομικό προσωπικό τώρα καθώς και να προχωρήσει με γρήγορες διαδικασίες τον εμβολιασμό του πληθυσμού με πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα εμβόλια. «Αυτά που σας προτείνουμε μπορούν να γίνουν τώρα, αυτή τη στιγμή.

Είναι ρεαλιστικά, γιατί απαντάνε άμεσα και πρακτικά στα αδιέξοδα που ήδη έχει οδηγηθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, ιδιαίτερα στην Αττική και για το οποίο όλοι σας μηδενός εξαιρουμένου έχετε βάλει το "χεράκι" σας. Με την προστασία και την υγεία του λαού δεν έχει κανένας το δικαίωμα να παίζει» κατέληξε στην ομιλία του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Βελόπουλος: Τα μέτρα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία

Στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, επανέλαβε την θέση του ότι τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και υποστήριξε ότι το κόστος από το lockdown, «είναι 4,5 δισ. το μήνα».

«Δεν πρέπει να υπολογίζετε τι χάνουμε από αυτά που πληρώνετε αλλά και τι χάνουμε από αυτά που δεν εισπράττει το κράτος. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ανοίγουν τα καταστήματα, ανοίγουν την αγορά και εδώ τα κρατάτε κλειστά. Φέρτε άμεσα μια νομοθετική πρωτοβουλία. Είναι, δε, οξύμωρο πώς το κράτος έχει μετατραπεί σε κλέφτη. Βάλατε τον κόσμο να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας έως την Παρασκευή και την επόμενη μέρα επιβάλατε lockdown για 20 μέρες. Και οι άνθρωποι έχουν ακινητοποιήσει τα αυτοκίνητά τους. Γιατί λεηλατείτε την περιουσία των Ελλήνων; Πληρώνει ο άλλος 255 ευρώ τέλη για το αυτοκίνητο που τους τελευταίους 4 μήνες έχει καταναλώσει 40 ευρώ βενζίνη. Πάμε για ΑΕΠ επιπέδου 2000 και για χρέος επιπέδου 1897», τόνισε.

Εν συνεχεία επανέλαβε τις προτάσεις του κόμματός του για την διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, ενώ αναφερόμενος στο θέμα του εμβολιασμού, κατηγόρησε την κυβέρνηση πως «έχει μία εμμονή να ακούει μόνο τη Γερμανία».

«Η Αυστρία», συνέχισε «ανακοίνωσε διά του καγκελαρίου της ότι επειδή η Ευρώπη είναι μπάχαλο με τα εμβόλια θα ψάξει μόνη της βρει εμβόλια. Γιατί το Σαν Μαρίνο, ένα μικρό κρατίδιο, πήρε το εμβόλιο Sputnik και μάλιστα δήμαρχος ιταλικής πόλης ανακοίνωσε ότι θα το προμηθευτεί για τον δήμο του από το Σαν Μαρίνο; Εδώ ο πρωθυπουργός βγαίνει και λέει ότι ως μικρή χώρα δεν θα ήθελε να διαπραγματευτεί κατά μόνα με τις φαρμακοβιομηχανίες, και το Σαν Μαρίνο, μια σταλιά κρατίδιο, διαπραγματεύεται και παίρνει το εμβόλιο που θέλει. Η Ουγγαρία δηλαδή γιατί μπόρεσε και διαπραγματεύτηκε;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.