Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: περιήγηση στην Αγία Παρασκευή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μας ξεναγεί σε χώρους-σημεία αναφοράς της περιοχής και μας δείχνει δύο νέες συνταγές.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, με την εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο», παίρνει τους δρόμους και αυτό το Σαββατοκύριακο, για μια περιήγησή σε στέκια με ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα, γνωρίζοντάς μας τους ανθρώπους πίσω από αυτά.

Το Σάββατο 6 Μαρτίου στις 15:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος πηγαίνει στην Αγία Παρασκευή, μία γειτονιά που οι κάτοικοί της τιμούν την τοπική αγορά και τα στέκια που βρίσκονται εκεί.

Πρώτη στάση του Δημήτρη το ζαχαροπλαστείο «Φύσις». Η φήμη του έχει φτάσει σε κάθε γειτονιά και όχι μόνο στα βόρεια προάστια. Όλοι γνωρίζουν για την υπέροχη πορτοκαλόπιτα του «Φύσις», αλλά και για τα υπόλοιπα «γλυκά με ήθος» που παρασκευάζονται εδώ.

Επόμενη στάση η ναπολιτάνικη τρατορία «Naninella». Ο Δημήτρης γνωρίζει τον Μαρτσέλο που ήρθε στην Ελλάδα από τη Νάπολη για να ζήσει, να δημιουργήσει και, τελικά, να μας πάρει μαζί του σε ένα μικρό ταξίδι ναπολιτάνικης γεύσης και αισθητικής.

Η βόλτα στην Αγία Παρασκευή κλείνει με σουβλάκι στην κυριλέ του έκδοση. Το «Τσιτσί» είναι ένα νεοσουβλατζίδικο στην Αγία Παρασκευή, όπου μπορεί κανείς να φάει σουβλάκι σε ένα χώρο με αισθητική εστιατορίου.

Ο Δημήτρης ετοιμάζει στην κουζίνα του: ένα σιροπιαστό κέικ βανίλιας με λεμονοθύμαρο και λαζάνια με λαχανικά και γίδινο τυρί.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00!

#GeitoniesStoPiato