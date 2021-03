Κοινωνία

Σεισμός: σκηνές τρόμου σε Δαμάσι και Μεσοχώρι – Συγκλονίζουν οι κάτοικοι (βίντεο)

Κάτοικοι περιγράφουν στον ANT1 τις στιγμές τρόμου που έζησαν. Όπως λένε ήταν τέτοια η ένταση του σεισμού, που νόμιζαν ότι θα ανοίξει η γη και θα τους καταπιεί.