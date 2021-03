Κοινωνία

Λέκκας: δεν ήταν μετασεισμός τα 5,9 Ρίχτερ στην Ελασσόνα

Σε επιφυλακή είναι οι επιστήμονες μετά το νέο ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Ελασσόνα.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας ο αποψινός δεν ήταν μετασεισμός αλλά ένας νέος σεισμός που προήλθε από την ενεργοποίηση ενός καινούργιου κλάδου του ρήγματος της περιοχής, του βορειοδυτικού.

Ο κ. Λέκκας πρόσθεσε ότι τώρα όλα πάνε από την αρχή και δεν απέκλεισε ένα μετασεισμό του αποψινού σεισμού ακόμη και του ίδιου μεγέθους. Νωρίτερα, μιλώντας στην ΕΡΤ ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής είναι να μην παραμένουν στα σπίτια τους. "Ήταν μια έκπληξη για εμάς ο νέος σεισμός", δήλωσε.

Για έναν πολύ ισχυρό μετασεισμό, που δεν εκπλήσσει τους επιστήμονες, έκανε πάντως λόγο ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Κώστας Παπαζάχος, αναφερόμενος στην δόνηση των 5,9 Ρίχτερ.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Παπαζάχος έκανε λόγο για έναν “σχεδόν δίδυμο σεισμό”, καθώς ήταν σχεδόν ίδιου μεγέθους με τον αρχικό, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το μέγεθος του να αναθεωρηθεί προς τα πάνω. Τόνισε, δε, ότι το επίκεντρο (16 χιλ. νοτια-νοτιοδυτικά της Ελασσόνας ) ήταν στην ίδια περιοχή με τον χθεσινό, αλλά μετατοπίστηκε βορειοδυτικά, όμως προέρχεται από το ίδιο ρήγμα. Επισήμανε, τέλος, ότι «δεν έχουμε δει ενεργοποίηση γειτονικών ρηγμάτων», ωστόσο αν αυτό συμβεί «θα φανεί τις επόμενες ημέρες».